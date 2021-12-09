Вчимося правильно їсти спагетті

Спагеті. Здавалося б, за останні років десять ми змогли побороти себе і нарешті навчилися з ними справлятися. Мова йде не про їхнє приготування, а про те, як правильно їх їсти, і, будемо відверті, щоб не сконфузитися, пише Ірина Маслова, Сегодня.

І якщо навіть з піцою, ще з однією гордістю італійської кухні, виникають труднощі, то що казати про довжелезені спагеті? Експерт світського та ділового етикету – Юлія Юдіна – вказала на головні помилки та розповіла, як усе-таки правильно їсти спагеті.

"Не любити італійську кухню неможливо! Втім, як і Італію! Сьогодні розберемося, мабуть, з найпоширенішим напрямком італійської кулінарії. Отже, любителям пасти присвячується. Видів пасти безліч, так само, як і соусів, які підходять виключно тільки до тих видів пасти, для яких вони створені. В Італії надають великого значення таким сполукам, а рецептуру соусів зберігають, як сімейні реліквії. Вживання спагеті, з усіх видів пасти, мабуть, найскладніше. Для початку обговорімо одразу, що спагеті – це основна страва, а не гарнір", – каже Юлія Юдіна .

Як правильно подавати спагеті?

Подається страва, як правило, у спеціальній тарілці – з поглибленням і великими полями. І це не тільки данина традиції, а й зручність етикетного використання. У країнах пострадянського простору дуже часто можна зустріти сервіровку блюда зі спагеті – виделкою і ложкою. Така сервіровка вважається зручною, проте не класичною італійською. Проте ми не можемо проігнорувати її.

Як правильно їсти спагетті – виделкою і ложкою?

Ви, трохи відсунувши загальну порцію спагеті, впираєтеся вузьким краєм ложки в тарілку. Ложку тримаємо в лівій руці, виделку в правій. Витягнувши 2-3 нитки спагеті, накручуйте їх на зубці виделки. Відбувається ця дія безпосередньо на ложці. Ложка служить ніби додатковою платформою. Отримавши заповітний клубок з ниток, відправляємо його до рота з виделки, а не з ложки! Не складно, але вимагає навичок.

В Італії зі столових приборів допустимо користуватися тільки виделкою, допомагати собі ложкою – це поганий тон. Виделку тримають у правій руці, необхідно захопити виделкою кілька ниток пасти і акуратно накрутити їх на виделку, спираючись на край тарілки. Якщо починати із середини тарілки, то моток пасти може бути надто великим. Намагайтеся, щоб моточок пасти був маленьким, і ви могли би без труднощів відправити його до рота.

А якщо паста із соусом з морепродуктів?

То спочатку треба взяти виделкою молюска, а потім накрутити на виделку пасту, ніби огортаючи молюска.

Якщо молюски в мушлях, то спочатку їх треба звільнити від мушель за допомогою виделки та ножа, а мушлі покласти на спеціально подану тарілку.