П'ять речей, які не слід робити вранці

У кожного є свої ранкові ритуали, які або допомагають налаштуватися на весь день, або, навпаки, заважають. Але щоб цього не сталося, пропонуємо вам ознайомитися з шкідливими ранковими звичками, яких точно слід уникати, повідомляє Комментарии.

Негативні думки

Такі думки з самого ранку точно не принесуть радості та не подарують позитивних емоцій. Намагайтеся вранці наповнити себе добрими й світлими думками, які залишаться з вами упродовж всього дня.

Поспіх

Краще встати на 15 хвилин раніше, щоб спокійно зібратися і не приносити в своє життя хаос. Поспіх з самого ранку, швидше за все, призведе до того, що і весь день буде хаотичним і непередбачуваним.

Гаряча вода

Вмиватися теплою водою - погана ідея, тому що це ще більше вас розслабить і захочеться повернутися назад в ліжко. Краще вмиватися прохолодною водою - це і корисніше, і ефективніше.

Кава

Більшість людей не можуть уявити свій ранок без цього ароматного напою. Однак на голодний шлунок її пити точно не варто, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям.

Важливі рішення

Зробіть так, щоб ваш ранок було спокійним і розслабленим. Щоб ви змогли налаштувати себе на майбутній день. А важливі рішення краще приймати трохи пізніше, з початком робочого часу.

Любов Блажко