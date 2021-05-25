Яка амінокислота активізує процеси виведення токсинів і шлаків

Нерідко таурин називають «чудовою молекулою». Це пов'язано з тим, що включення даної амінокислоти в раціон сприяє підвищенню фізичних показників, а також зниження ризику розвитку певних хвороб. Більш того, щоденний прийом цієї речовини у відповідності з рекомендованим обсягом не викликає побічних ефектів, повідомляє Sayyes.

Таурин - це амінокислота, яка виробляється людським організмом, а її головне завдання полягає в активізації процесів виведення токсинів і шлаків. При нормальних умовах дана речовина виробляється в нашому організмі, але під час сильних стресів і підвищених психологічних навантажень відбувається сильна втрата.

Таурин одна з найпопулярніших амінокислот, яка часто додається в енергетичні напої. Його вміст у подібних продуктах становить від 600 до 1000 міліграмів на 237 мілілітрів. Однак споживання даної кислоти в подібному вигляді вкрай небажано, так як одночасно з нею ви отримуєте чималу кількість інших речовин, які можуть негативно вплинути на стан здоров'я.

Сучасна наука розглядає таурин як обов'язкову речовину для людей, які ведуть активних способів життя, і для спортсменів. Без нього неможливо уявити правильну побудову клітин в м'язових тканинах, та й взагалі в усьому організмі. Дана амінокислота стимулює багато життєво важливих процесів, а також надає захист органам. Крім цього, вона також зустрічається в деяких харчових продуктах. Іноді дана речовина також включається в раціон у вигляді харчової добавки, яка здатна впливати на організм людини.

Тіло людини здатне самостійно відтворювати даний мікроелемент, однак він також може надходити в організм з продуктів харчування. Останній спосіб отримання таурину особливо корисний для людей з діабетом і серцевими захворюваннями.

Амінокислота під назвою таурин може міститися в продуктах тваринного походження, а саме в м'ясі, рибі і молоці. Однак, крім цього, поживний елемент може бути отриманий шляхом споживання рослинної їжі. Але варто зазначити, що зміст амінокислоти в останніх продуктах не дозволяє в повній мірі задовольнити потреби організму.

Чому корисний таурин

Якщо говорити про позитивний вплив таурину на людський організм, слід виділити такі вагомі чинники:

Є дуже сильним антиоксидантом. Нормалізація гідратації і підтримання електролітного балансу в клітинах. Генерацію жовчі, яка бере участь в процесі травлення; регулювання рівня мінералів в крові, таких як кальцій. Нормалізація роботи центральної нервової системи і органів зору. Зміцнення імунітету. Перешкоджає розвитку онкологічних захворювань. Знижує глюкозу в крові. Бере участь у формуванні сітківки органів зору, допомагає відновлювати її при травмах. Нормалізує тиск. Профілактика атеросклерозу. Регулює рівень натрію, кальцію і калію при роботі серця. Бере участь у метаболізмі, допомагає транспортувати поживні елементи, регулює вироблення адреналіну, сперми і жовчі. Сприятливо впливає на нервову систему, заряджає позитивною енергією. Профілактика збудливості, тривожності і епілепсії. Захист мозку від дегідратації. Протидіє формуванню надлишків поганого холестерину в крові. Підтримує харчування організму вітамінами С і Е. Нормалізує роботу жовчовивідної системи. Стимулює кровообіг і обмінні процеси в серці. Прийом таурину в формі харчової добавки відновлює мозкові клітини і стимулює процеси нюхової пам'яті. Таурин призначається в терапії після мозкових і черепних травм, щоб активізувати регенерацію тканин.

Лікарі рекомендують приймати таурин за інструкцією особам з нирковою недостатністю, серцевими захворюваннями і вводити його внутрішньовенно недоношеним немовлятам, яких не годують грудьми. За умови виникнення дефіциту таурину в період вагітності можуть проявлятися такі неприємні симптоми як порушення роботи мозку і підвищення рівня інсулінорезистентності.

Таурин може використовуватися для лікування діабету

Дослідники повідомляють, що таурин здатний нормалізувати рівень цукру в крові та використовуватися як ліки для лікування діабету. При прийманні цієї амінокислоти на голодний шлунок рівень цукру в крові щурів знижувався. Даний показник дуже важливий, бо показники цукру до першого прийняття їжі є одним з ключових чинників при діагностуванні діабету 2-го типу.

Проведені вченими експерименти на тваринах продемонстрували, що щоденне додавання в раціон таурину знижує рівень інсулінорезистентності та дозволяє поліпшити стан людей, які страждають від діабету 2-го типу. При цьому вони відзначили, що дане захворювання часто супроводжується зниженням рівня описаної вище амінокислоти.

Потенційні побічні ефекти

Відповідно до доступних дослідним даними, прийняття таурину відповідно до рекомендованого лікарями обсягом не викликає побічних ефектів. Попри це, нерідко вживання енергетичних напоїв з високим вмістом кофеїну і таурину приводив до летального результату професійних спортсменів. Це стало причиною введення в деяких країнах Європи обмежень на використання згаданої вище амінокислоти в продуктах харчування, не дивлячись на те, що смерть спортсменів могла бути спровокована високим обсягом кофеїну або інших речовин, що містяться в напоях. При цьому лікарі настійно рекомендують не приймати таурин без попередньої консультації. Особливо дане застереження стосується людей з нирковою недостатністю.