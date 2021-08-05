Фази Місяця: як впливають на тривалість і якість сну

Вчені виявили, що вплив Місяця на сон величезний і зберігається навіть у містах, повних штучних вогнів. Під повний Місяць люди засинають злегка пізніше і сплять менше звичайного, повідомляє Укринформ.

«Наші результати показують, що людина засинає пізніше і спить менше в ночі перед повним місяцем. Дані говорять про те, що місячне світло, ймовірно, стимулює нічну активність і пригнічує сон», пишуть автори дослідження в статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Повсюдна доступність штучних джерел світла дозволила людям пристосувати режим сну і неспання до вимог сучасного суспільства, створивши добре освітлену або затемнену середу, яка значно ізолювала їх від природних циклів.

«Для людського ока місячне світло настільки яскраве, що легко уявити собі, що під час відсутності штучних джерел воно могло впливати на нічну активність і сон», - йдеться в статті.

Щоб перевірити цю гіпотезу, вони використовували фітнес-трекери для відстеження сну більш ніж у 500 добровольців, які живуть у різних умовах і регіонах світу.

Близько сотні учасників експерименту набрали серед представників корінного південноамериканського народу тоба. Деякі з них вже живуть у містах, а інші до цих пір живуть у сільській або малонаселеній місцевості, в якій навіть немає електрики. Решту добровольців набрали зі студентів американського Сіетла і околиць, - тобто з сучасного постіндустріального суспільства, яке буквально купається в штучному освітленні.

Дані трекерів показали загальне для всіх людей, незалежно від обставин їх життя. У періоди повного місяця добровольці засинали пізніше і спали менше, ніж в інший час місяця. У повний Місяць міські жителі засинали в середньому через дві години і 33 хвилини після заходу і спали сім годин і 47 хвилин, сільські засинали через дві години 20 хвилин і спали по вісім годин 14 хвилин. Для порівняння: на 15-й день місяця, під молодик, городяни засинали через дві години і 29 хвилин після заходу сонця, з тривалістю сну сім годин і 49 хвилин, сільські жителі - через дві години і шість хвилин, а спали в середньому вісім годин і 27 хвилин.