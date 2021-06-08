Як кофеїн впливає на мозок

Кожна закохана в каву людина іноді відчуває гостру нестачу кофеїну в другій половині дня. Для більшості кавоманів післяобідній занепад сил - відмінний привід насолодитися ще однією чашкою улюбленого напою, який знову наповнить тіло енергією і допоможе зберегти гарний настрій до кінця робочого дня, повідомляє Leagueofcoffee.

Вже доведено, що кава - це еліксир з великим переліком корисних для здоров'я властивостей. Але як же кофеїн впливає на ваш мозок день у день? Розгляньмо все підряд. Найбільше кофеїну на душу населення вживають жителі Скандинавії, що частково пояснюється суворими зимами й довгими ночами. Хоча країни з холодним кліматом і серед найбільших шанувальників кавових напоїв, в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави у світі, кава з молоком включили навіть до складу шкільних обідів.

Чим пояснюється спрага кави?

Хоч кава і частина повсякденного життя в багатьох культурах, не тільки традиції змушують людей смакувати чашечкою гарячого, ароматного напою щоранку. По суті, кава - це форма суспільно прийнятною залежності.

Як тільки ви зробили перший ковток, кофеїн, потрапляючи в кров, викликає вивільнення катехоламінів, адреналіну і норадреналіну. В той самий час, він пригнічує апетит, перешкоджаючи виробленню нейротрансмітерів в організмі. Як результат, кава пропонує короткочасне рішення, одночасно створюючи довгострокову проблему.

Як кофеїн впливає на хімічні процеси в мозку людини?

Вплив кофеїну на хімічні процеси в мозку викликано його властивістю зв'язуватися з білками, званими аденозиновими рецепторами. Ці рецептори допомагають виявити аденозин в мозку і можуть викликати сонливість. Коли кофеїн зв'язується з цими рецепторами, він заважає клітинам головного мозку виявити аденозин, тимчасово усуваючи сонливість.

Саме тому багато людей вдаються до кофеїну, коли необхідно залишатися бадьорим протягом усього дня. Доведено, що кофеїн підвищує продуктивність розумової діяльності, що сприяє досягненню кращих результатів в роботі, навчанні або при виконанні складних завдань.

Кофеїн впливає як стимулятор центральної нервової системи, тому тіло людини «забуває» про втому. Якщо не зловживати кофеїном, він допоможе зберегти енергійність протягом усього дня. Але складність в тому, що сприйнятливість організму до кофеїну знижується дуже швидко. Мозок створює додаткові аденозинові рецептори, компенсуючи відсутність тих, які пригнічені кофеїном.

Як тільки мозок виявить підвищений рівень аденозину, вас накриє хвиля ще більшої втоми, ніж до того, як ви випили каву. І тоді вам буде потрібна ще одна, велика порція кофеїну, щоб позбутися від млявості і підтримувати ефективність розумової діяльності на максимальному рівні.

Чому кофеїн покращує самопочуття і настрій?

Але що поганого в парі чашок кави, якщо це покращує настрій і допомагає дожити до вечора? Кофеїн моментально покращує самопочуття, стимулюючи вироблення дофаміну. Проте, під його впливом поступово знижується рівень серотоніну, що в кінцевому підсумку призводить до занепаду сил.

А виснаження рівня серотоніну - це аж ніяк не весело. Серотонін відіграє вкрай важливу роль в регулюванні ряду функцій організму людини, включаючи цикли сну, контроль сприйнятливості до болю, тягу до вуглеводів і травлення. Крім того, низький рівень серотоніну пов'язують з пригніченим станом імунної системи.

Серотонін

Якщо ви помітили у себе порушення в плані психічного стану, апетиту і сну в нічний час, можливо, вам пора тверезо оцінити свою кофеїнову залежність. Немає сенсу повністю відмовлятися від кави, але помірність у вживанні кофеїну допоможе запобігти сильне зниження рівня серотоніну. Найбільш очевидна ознака виснаження серотоніну в результаті передозування кофеїну - зміни настрою, викликані зайвою чашкою кави.