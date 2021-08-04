Какао-порошок: як правильно вибрати

У кожному великому супермаркеті можна відшукати кілька торгових марок "пудри", що має колір і аромат шоколаду. Ось тільки який какао-порошок вибрати, щоб був смачний і безпечний? За результатами тесту не всі зразки виявилися "на висоті". Також читайте, що таке алкалізований порошок і від чого залежить його колір, наявність осаду в чашці, повідомляє Тест.

Какао-порошок - це продукт, що отримують подрібненням попередньо обсмажених какао-бобів. З них віджимають масло (найдорожчий компонент), а отриманий макуху перетирають і висушують. З такого порошку готують напої, глазур для торта, додають в тісто. Також в домашніх умовах і в промисловості роблять шоколад з какао-порошку. Ще він знаходить застосування в косметології. Щоб купити какао-порошок, потрібно спочатку розібратися в його характеристиках.

На ці три параметри варто звертати увагу:

Жирність. Какао буває звичайна (з 20% жиру і вище) і з пониженим вмістом жиру (нижче 20% жиру, зазвичай 10-11%). Кількість ліпідів в складі сильно впливає на вартість продукту, його калорійність і смак. Чим більше жирів, тим продукт коштує дорожче і включає більше калорій, але зате його смак більш насичений, маслянистий.

Колір. Продукт у одних виробників темно-коричневий, у інших - досить світлий. Колір какао-порошку з вмістом жиру не завжди пов'язаний. Це залежить від способу і параметрів його виробництва. В ході подрібнення порошку за рахунок тертя температура в його масі підвищується. Частинки починають плавитися. Якщо охолодження продукту проводити повільно, при звичайній кімнатній температурі, то він вийде бляклого, сіруватого відтінку. Щоб товар вийшов гарний, насичено-коричневий, його відразу після подрібнення потрібно охолоджувати повітрям температурою не вище 10-12 градусів.

Розчинність в воді. Любителі какао помічають, що продукція однієї торгової марки дає істотний осад на дні чашки, причому утворюється дуже швидко. У деяких видів частинки осідають повільніше. Чим дрібніше порошок і чим він однорідніше, тим повільніше буде осідати. Ще один спосіб отримати більш стійку суспензію - це обробити какао-порошок лугом або водою. У цьому випадку протягом двох і навіть більше хвилин розшарування напою не буде відбуватися. Такий оброблений лугом какао-порошок називається алкалізований.

Підробляти товар можна різними способами: погано очищати боби від оболонок, занижувати масу або додавати (підмішувати) кероб - подрібнені плоди ріжкового дерева. Зовні він не відрізняється від какао-порошку, набагато солодший через високий вміст цукрів. Кероб є натуральним і по-своєму корисним. Він містить мінерали, харчові волокна, в ньому набагато менше кофеїну і теоброміну. Але це зовсім інший продукт, його домішки в какао-порошку є обманом споживача.

У сухому вигляді продукт повинен являти собою однорідну "пил" коричневого кольору (від світлого до темного відтінку), але ніяк не блідо-сірий. Аромат - виражений, характерний. В ході тестування какао оцінювали в приготованому вигляді. Для цього на одному і тому ж молоці в однакових пропорціях заварювали напій. Більшість протестованих зразків показали себе на "добре" при перевірці смакових властивостей, "задовільно" на цьому етапі тільки у "Мрія".

Дані тестування носять рекомендаційний і інформаційний характер для споживачів і не є обов'язковими до виконання. Остаточне рішення за споживачем.