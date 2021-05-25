Як тваринні жири і молочні продукти захищають судини

Панівні рекомендації вживати якомога менше жирів тваринного походження не підтверджуються новітніми дослідженнями, повідомляє Доктор Петрик.

Відразу розвінчаємо головний міф в харчуванні - жир їсти можна і потрібно. Але його споживання необхідно контролювати. Тези про те, що тільки відмовившись від жирної їжі, людина зможе без шкоди для здоров'я зменшити обсяги тіла і влізти в бажаний розмір одягу, вигадані маркетологами багато років назад. Так, відмовившись від продуктів, багатих жирними кислотами, людина схудне, це правда. Але те, що він побачить в дзеркалі, його не потішить. Важливо навчитися розрізняти корисні жири й те, що в народі називають "жирним шлаком", а також уважно стежити за кількістю споживаних жирів, не забуваючи при цьому про білки та вуглеводи. Все добре в міру.

Жирні молочні продукти та м'ясо не тільки не збільшують ризики серцево-судинних захворювань, але і зменшують ризики інсульту. Крім того, ці продукти є хорошим джерелом багатьох незамінних харчових речовин.