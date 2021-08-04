Як клітковина сприяє схудненню

Свій організм, а вірніше – його злагоджену роботу – можна підтримувати за допомогою недорогих продуктів. Наприклад, літом є можливість скористатися всіма корисними вітамінами та мікроелементами, що містяться в фруктах. А ще можна додати до свого раціону овочі, бобові, горіхи, багаті клітковиною, повідомляє Сегодня.

Про властивості цих рослинних волокон – а саме їхній вплив на травлення і допомогу в схудненні – відомо багато. Хтось отримує клітковину з продуктів, що її містять, хтось приймає у вигляді препаратів. Нутриціологиня Яна Легеза розповіла, чим корисна клітковина і як її правильно вводити в раціон.

"Багатьох цікавить питання: чи можна схуднути за допомогою клітковини, якщо вона в вигляді харчових добавок, або якщо вона рослинна, тобто та, що міститься в овочах, злакових, бобових. Клітковина сама по собі – не продукт для схуднення, але якщо замінювати нею прийом їжі, то за рахунок очищення кишечника на постійній основі та зниження калоража, вага зменшуватиметься поступово. Якщо клітковина у вигляді добавки до основного раціону харчування, то пити можна вранці натщесерце з водою, соком або йогуртом, або на ніч замість вечері", – каже Яна Легеза .

Як працює клітковина?

Волокна клітковини, потрапляючи до нас в організм, не перетравлюються. Саме тому клітковина природним шляхом очищує кишечник, підтримує його роботу, допомагає при закрепах. Вона "заспокоює" почуття голоду, тим самим ви не переїдатимете, ну й почнете худнути, відповідно.

Ще клітковина

Регулює рівень цукру та поганого холестерину в крові. Нерозчинні харчові волокна очищають організм і виводять токсини. Запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Знижує ризик інфекційних і респіраторних захворювань.

Чоловікам і жінкам до 50 років – 30 г на день

Чоловікам і жінкам після 50 років – 25 г на день

Дітям від 2 до 5 років – 15 г на день

Дітям від 5 до 11 років – 20 г на день

Підліткам – 25 г на день

25-30 г клітковини міститься в:

200 г сочевиці

100 г квасолі

2 грушах

жмені чорносливу

Топ-продукти за вмістом клітковини

авокадо

морква

селера

малина, ожина,

капуста

сочевиця

горох

нут

квасоля

вівсянка

насіння чіа

мигдаль

Ірина Маслова