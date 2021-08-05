Що життєво необхідно вашому мозку

Хто з нас не мріє про успіх? У сім'ї, у відносинах? Щоб не просто мріяти, а реалізовувати, домагатися і відчувати задоволення? Впевненість в собі і мотивація грають не просто велику роль в успіху, а можна сказати - визначальну, повідомляє Клубер.

Коли вас нічого не надихає, нічого не мотивує - мозок відразу ж «видає» програму, що чим би не займалися, що б не задумали - нічого не має сенсу і заздалегідь приречене на провал.

Відсутність мотивації - ось причина невдач абсолютно в усьому.

Важливо відчувати, що при бажанні - ви можете все. Ви контролюєте будь-яку ситуацію, а не вона вас. Ви всьому і в будь-якому віці можете навчитися, придбати будь-які навички, знайти вихід із самої тупикової ситуації. До речі, важливо навчити цьому і дітей, і підлітків: вони повинні бути впевнені, що завжди можуть розраховувати на підтримку дорослих - в них вірять, і так буде завжди.

Ніщо так не підживлює наше позитивне мислення, як спілкування з друзями і сім'єю. Мозок людини в ізоляції буквально гине. Соціальні контакти, емпатія - ось його «бензин», інакше ви постійно будете перебувати в стані стресу. Жарти і сміх з іншими людьми, обмін емоціями, довірчі розмови про переживання, підтримка і співчуття - дуже корисні для мозку.

Складні вуглеводи під час сніданку

20% вуглеводів, які потрапляють в організмі людини - припадають на роботу мозку. Це також його «бензин», без якого не може повноцінно функціонувати. Тож вживання складних вуглеводів вранці (їх ще називають повільними, тому що вони не засвоюються миттєво, як, наприклад, цукор) сприяють підвищенню концентрації і покращують пам'ять. Це може бути цільнозерновий хліб і крупи.

Турбота про кишечник

Кажуть, що кишечник - це другий мозок. Ось чому так важливо дбати про мікрофлору кишечника - від цього безпосередньо залежить робота мозку. Так вже влаштована людина - всі органи взаємопов'язані, і набагато більше, ніж можемо собі уявити.

В цьому плані немає нічого кращого, ніж дієта, багата продуктами, до складу яких входять пробіотики. Це йогурт, кефір, квашена капуста, м'які сири, а також артишок і цикорій. Не забувайте про це, коли плануєте денний раціон.

Регулярно балуйте себе

З віком кількість рецепторів дофаміна (гормону радості і задоволення, як його ще називають) і чутливість до нього знижуються. Група вчених державного університету Нью-Йорка і Пенсільванського університету на чолі з Норою Волков довели, що після 20 років у людини в головному мозку кожні 10 років відмирає близько 6% дофамінових рецепторів. Це призводить до незворотних наслідків: знижується увага, здатність до абстрактного мислення, з'являється депресія. Крім того, людина стає більш дратівливою і нетерпимою.

Для того, щоб уповільнити вікове зниження активності дофаміну, слід якомога частіше «активізувати» свій мозок маленькими радощами. Сходіть в кіно, прочитайте хорошу книгу, послухайте улюблену мелодію, посидьте з друзями в кафе за чашкою кави. Це одночасно приємно і корисно для мозку - він скаже вам за це «спасибі»!