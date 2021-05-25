В який момент вмираюча людина по-справжньому помер

Вчені виявили, що класична «пряма лінія» смерті не так проста. Під час процесу вмирання серця деяких пацієнтів зупинялися і перезапускати, перш ніж зупиниться назавжди. Цей процес «перезапуску серця» був задокументований у 14 відсотків вмирущих пацієнтів, повідомляє ПМ.

У дослідження, опублікованому в журналі New England Journal of Medicine, вчені вивчили останні моменти життя понад 600 вмирає пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. З дозволу сімей пацієнтів відключили від систем життєзабезпечення. Це дослідження - найбільше у своєму роді.

В який момент вмираюча людина по-справжньому стає мертвим?

Припинення та поновлення серцевої активності у більшості пацієнтів тривало протягом декількох секунд. Однак дослідники відзначили випадок одну людину, коли не було виявлено імпульсів протягом 4 хвилин 20 секунд, перш ніж серцева активність знову повернулася за мить до остаточної смерті.

Мета дослідження - не в утамування цікавості. Знання про те, коли настає смерть, допоможе вченим розробити нові правила і стандарти в галузі трансплантації і донорства органів. Результати нового дослідження підтверджують поточний стандарт очікування не менше 5 хвилин після зупинки серця, перш ніж визначати смерть і переходити до донорства органів.