Все набагато простіше і приємніше: як правильно загартовуватися

Як тільки гартують процедури перестають приносити задоволення, починають викликати неприємні емоції, виникає страх перед ними - значить все, пора знижувати їх інтенсивність. Мікростресси корисні для організму, але регулярні надмірно сильні стреси можуть стати причиною його виснаження, повідомляє Doctorpetrik.

Гарний настрій під час тренувань - ще один обов'язковий принцип загартовування як оздоровчої методики.

Як правильно загартовуватися? Дане відео дає науково обґрунтовану відповідь. Досить 30 секунд під душем з температурою 10 градусів, щоб отримати 30% зниження захворюваності на ГРВІ. Якщо при цьому ще й займатися регулярно фізичними вправами, то зниження захворюваності буде цілих 56%. Не треба мучити себе стрибками в ополонку і наражатися на небезпеку холодового шоку. Все набагато простіше і приємніше.