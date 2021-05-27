Сім продуктів, які прекрасно підтримують молодість

Що треба їсти і які продукти є обов'язковими в раціоні для підтримки молодості – це цікавить багатьох. Насамперед тих, кому трохи за 35 років. Ми писали про найкорисніші фрукти зими, вони прекрасно підтримують організм. Тут ще 7 позицій, які, на думку дієтологів, подовжують молодість, повідомляє Сегодня.

№1. Фруктові смузі

Фруктові смузі містять антиоксиданти. Вони здатні запобігти пошкодженню шкіри вільними радикалами. Вони також є прекрасним способом уникнути зневоднення, що само по собі покращує стан шкіри. Посилить ефект смузі насіння конопель, авокадо.

№2. Авокадо

Це феноменальний джерело мононенасичених жирних кислот, які можуть допомогти захистити шкіру від передчасного старіння. Жирні кислоти омега-3 (їх досить в авокадо) зменшують сухість шкіри.

№3. Насіння Чіа

Ще один чемпіон за змістом жирних кислот омега-3. Насіння Чіа допомагають зменшити запалення, а ще - підтримувати вологу в шкірі, що вкрай важливо для її пружності та молодості.

№4. Яйця

Прекрасний вибір для сніданку. У яйцях містяться білок і вітамін D. Вітамін D захищає шкіру від УФ-випромінювання. Тим паче що з віком здатність нашого організму виробляти вітамін D знижується, тому важливо споживати його з їжею. Щоб отримати бонусні бали проти старіння, їжте яйця разом із овочами: шпинат, капуста або болгарський перець.

Тофу містить білок, який є одним з будівельних блоків клітин шкіри, а також ізофлавони сої, які значно зменшують зморшки і підвищують еластичність шкіри. Тофу - хороше джерело цинку. Цинк запобігає пошкодженню організму вільними радикалами і сприяє відновленню клітин.

№6. Помідори

У помідорах міститься лікопін, фітохімічна речовина, що робить цей овоч корисним. І ця речовина має протизапальну дію і знижує чутливість вашої шкіри до УФ-випромінювання. Помідори також багаті вітаміном B, який має антивікові властивості й може захищати шкіру від появи пігментних плям і сприяє відновленню клітин.

№7. Чорниця

У чорниці достатньо поліфенолів, відомих захисною дією, що запобігає раннім ознакам старіння шкіри. Поліфеноли можуть діяти як сонцезахисний крем, допомагаючи захистити клітини шкіри від пошкоджень УФ-променями, що призводить до появи зморшок.

Ірина Маслова