Лляна олія замінює риб'ячий жир

Лляна олія - один з найбільш недооцінених продуктів, до якого нам варто було б придивитися уважніше. Особливо в світлі останніх наукових досліджень, повідомляє Infoniac.

Що найцінніше в лляній олії? Швидше за все ви знаєте про так звані незамінні жирні кислоти. Це ті самі речовини, відомі під загальною назвою Омега-3 і Омега-6.

Лляна олія - абсолютний рекордсмен за змістом саме альфа-ліноленової кислоти. У порівнянні з іншими рослинними оліями, саме в лляному її міститься найбільше - близько 55%.