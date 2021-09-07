Безсоння: чому ми не спимо

Суть безсоння як проблеми, в тому, що у людини або знижується кількість сну, або сильно погіршується його якість. Або є поєднання цих факторів, повідомляє b17.ru.

Оскільки сон має найважливішу відновну функцію, його розлад призводить до серйозних наслідків: підвищеної стомлюваності, зниження енергії і імунітету, депресії і маси інших проблем зі здоров'ям.

Що ж заважає людині заснути?

Причинами безсоння можуть бути різні чинники. Детальніше розглянемо лише психологічну складову питання.

Порушити у людини звичку до здорового сну здатний стрес. При цьому сам стрес не є проблемою, проблемою стає його прояв не до місця. Стрес чудовий стан для прояву активності. Але воно протилежно потрібного для засипання стану спокою і розслаблення. Тому заснути в стан стресу не вийде.

Звідки береться стрес, якщо людина в безпеці?

Якщо стрес - це реакція на небезпеку, то звідки ж йому взятися, коли людина збирається заснути? Адже він лежить в ліжку в повній фізичної безпеки.

Суть проблеми в устрої людської психіки. На відміну від тварин ми здатні своїми власними думками про небезпеку (проблеми) викликати у себе стан стресу. Так працює наше людське мислення. Кожне слово пов'язане у нас з певним візуальним образом, а образ в свою чергу пов'язаний з нашими переконаннями, картиною світу, потребами і тому відгукується в нас психофізіологічними реакціями організму.

У вашій психіці є образ "гамбургера". Цей образ здатний викликати абсолютно різні реакції, залежні від ваших переконань.

Так, якщо лежачи в ліжку людина розмірковує про проблему, пов'язану з небезпекою для його цінностей, то перейде в стан стресу. Людина входить в замкнуте коло тривоги: тривожні думки викликають стан стресу, а цей стан сприяє продовженню тривожних думок. У народі це називається "накручувати себе".

Щоб розірвати це порочне коло і заснути, людині потрібно перестати думати про проблеми і вийти зі стану тривоги. Для цього на логічному рівні він повинен зізнатися собі, що ніяк не може вирішити проблему, думаючи про неї в ліжку. А щоб заспокоїти емоції необхідна техніка перефокусування уваги з думок на щось інше. Підійде будь-яка медитаційна практика або релаксаційна техніка.

Але все так просто, тільки коли порушення сну було пов'язане з зовнішньою проблемою. Буває що розлад сну пов'язаний з психологічним розладом і тоді все в рази складніше.

Як порушення сну пов'язане з психічними проблемами?

Після безлічі невдалих спроб вирішити проблему за допомогою таблеток, активного спорту, масажу та іншого, людина вже ставиться до безсоння як до невиліковної хвороби. Мовляв, просто є такі люди, які погано сплять.

Але порушення сну може мати і чисто психологічне коріння, якщо якимось чином людина в своїй голові зв'яже погане засипання з небезпекою. Наприклад, людина пережила панічну атаку, в стані, коли була втомлена і не виспалася. Несвідомо зв'язавши ці факти, вона тепер боїться найменшого порушення сну, оскільки воно асоціюється з страхом можливої панічною атакою.

Або, наприклад, через низьку самооцінку людина вважає себе неповноцінним і компенсує цю неповноцінність, придумавши собі ідеальний образ, яким прагне стати. І крім іншого в цей ідеальний образ входить завжди бути - бадьорим і енергійним. Тоді буде працювати такий ланцюг асоціацій: порушення сну = Не бути бадьорим і енергійним = неповноцінність = небезпека. І людина буде впадати в стан додаткового стресу при будь-яких проблемах зі сном, навіть тимчасових.

Як ефективно з цим працювати?

Потрібна правильна послідовність дій.

На першому етапі необхідно щоб людина усвідомила свою психологічну проблему. І як її наслідки пов'язані з порушенням сну. І тільки після успішної роботи з причиною, на яку звичайно потрібен час, до людини знову повертається контроль над ситуацією і надія на успіх.

Після цього, на другому етапі, вже можна переходити до відновлення безпосередньо звички до здорового сну. Тут в хід вже йдуть чисто фізіологічні виверти, щоб легше заснути. Наприклад, збільшення фізичних навантажень протягом дня і правильний прийом їжі в денний час.