Лікувальні властивості олії чайного дерева

Масло чайного дерева має унікальні лікувальні властивості. Воно покращує стан шкіри, загоює рани і запобігає розвитку різних захворювань. Також цей засіб активно застосовують в побуті, повідомляє Econet.

Продається воно в будь-якій аптеці, коштує недорого і приносить більше користі в порівнянні з дорогими засобами. Масло не застосовують в чистому вигляді, його розбавляють маслом-основою (кокосовим, оливковою або мигдальним) в пропорції 1:10.

Догляд за обличчям

Цей засіб володіє відмінними антисептичними і протизапальними властивостями, тому дозволяє позбутися від багатьох шкірних проблем.

1. Для зменшення подразнення і зволоження шкіри змішайте трохи масла з основним або зволожуючим кремом і нанесіть на чисті проблемні зони двічі на день.

2. Для зменшення жирності шкіри додайте трохи олії в зволожуючий або сонцезахисний крем. Якщо ви робите глиняні маски, можна змішати трохи масла з глиною.

3. Для усунення інфекції, що провокує свербіж і поява грибка, додайте кілька крапель олії в основу або нічний крем і нанесіть на обличчя. Процедуру проводьте раз в день.

4. Маслом можна точково обробляти прищі.

Догляд за тілом, волоссям і ротовою порожниною

1. При укусі комах обробіть уражені ділянки шкіри олією.

2. При дерматиті втирайте в шкіру суміш з однієї краплі олії і десяти крапель основи.

3. Для усунення бородавок регулярно обробляйте їх трьома-п'ятьма краплями засобу. Перед обробкою бородавки обов'язково распарьте.

4. Для усунення ячменю додайте пару крапель олії в місткість з гарячою водою і протягом п'яти хвилин потримайте обличчя над парою.

5. Для усунення лупи додавайте по п'ять-десять крапель олії в шампунь, коли миєте голову.

6. Для відновлення структури стоншеного волосся розчісуйте його гребінцем, змоченим в розчині чайного дерева (три краплі на склянку теплої води).

7. При карієсі нанесіть пару крапель засобу на зубну щітку і тричі в день промивайте ротову порожнину водою з додаванням п'яти крапель олії.

8. При кровоточивості ясен п'ять крапель олії розчиніть у теплій воді і полощіть нею ротову порожнину двічі в день.

Інші варіанти застосування

Масло також допомагає, якщо болить горло, просто полощіть його двічі в день теплою водою з додаванням п'яти крапель олії. При простудних захворюваннях можна додати в інгалятор десять крапель засобу, це полегшить стан. Якщо ви страждаєте на ревматизм, то змішайте злегка підігріту основу з маслом в рівних пропорціях і втирайте в проблемну зону.

Засіб також успішно застосовується в побуті. Для очищення повітря в приміщенні й запобігання захворювань дихальних органів додайте десять крапель олії в зволожувач. Засіб можна використовувати і для дезінфекції дитячих пелюшок - налийте в місткість чотири літри води, додайте в неї двадцять крапель олії і залиште пелюшки в ній на ніч.