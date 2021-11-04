Продукти для здоров'я щитовидної залози

Щитовидна залоза відповідає за гормони, які необхідні для нормального обміну речовин, серцево-судинної системи і клітинного росту. Для її правильного функціонування потрібно, щоб в організм надходили йод, цинк, жирні кислоти, повідомляє Nord-medical.

Розглянемо топ продуктів з найбільшим вмістом цих речовин.

Яблука

Захист щитовидної залози від ракових клітин. Яблука необхідно вживати обов'язково з шкіркою, так як саме в ній найбільший вміст вітаміну В17. У насінні міститься до 15% жирної олії і йоду, але зловживати ними не варто, так як висока ймовірність отруєння.

Хурма

Має багатий склад: йод, магній, натрій, залізо, вітаміни А, С, Р. За змістом заліза хурма навіть перевершує яблука. Крім захисту щитовидної залози - фрукт також очищає кровоносні судини. У денний раціон досить включити один плід.

Банани і абрикоси

Нормальне формування гормонів безпосередньо залежить від наявності тирозину. Цієї амінокислоти багато в бананах і абрикосах. Також вона є в авокадо, ківі та інжирі. Салат з цих фруктів + 30 р насіння соняшнику - і щитовидна залоза отримає необхідну їй кількість тирозину.

Чорнослив

При висушуванні сливи не втрачають корисні властивості і є багатим джерелом вітамінів, антиоксидантів, кальцію, калію, бору, магнію і цинку. Регулярне вживання чорносливу зміцнить імунітет і нормалізує роботу щитовидної залози. Слід з обережністю ставитися до чорносливу людям, схильним до повноти, так як сухофрукт досить калорійний. Також не варто забувати про проносний ефект від сушених слив. Не можна вживати чорнослив діабетикам - в ньому дуже багато глюкози.

Горіхи

Горіхи допомагають утворенню гормонів щитовидної залози. Вони містять амінокислоти, йод, селен, вітаміни В, С, Е і рослинні антибіотики - фітонциди. Корисніше для щитовидної залози волоські, бразильські і мускатний горіхи. Мускатного горіха додають зовсім небагато, на кінчику ножа в різні напої. Жменя волоських або бразильських горіхів слід з'їдати щодня.

Журавлина

Містить антиоксиданти і йод. Для кращого засвоєння цих елементів приготуйте напій з журавлиною без термообробки.

Морська капуста

Морська капуста (вона ж ламінарія) лідер за вмістом йоду. Ламінарія легко засвоюється, низькокалорійна, підвищує згортання крові і знижує холестерин. Щоб заповнити добову норму йоду, слід з'їдати 60 г морської капусти щодня.

Брокколі

Неоднозначний продукт. У ньому міститься багато корисних речовин, що знижують ризик розвитку раку. Але при цьому - саме в овочах сімейства хрестоцвітних (брокколі, цвітна, білокачанна капусти) присутні речовини, які перешкоджають засвоєнню йоду (тіоціанати). Якщо у вас немає порушень функцій щитовидної залози, можете сміливо вживати брокколі. Але якщо у вас є проблеми зі щітовідкой- слід повністю виключити з раціону сирі хрестоцвіти і обмежити приготовані.

Шпинат

Трава, що відноситься до овочевих культур. Листя шпинату містять безліч корисних речовин: вуглеводи, білки, бета-каротин, насичені і ненасичені жирні і органічні кислоти, вітаміни А, В, С, К, Е, РР, Н, крохмаль, клітковину, мікроелементи. Цікаво, що при приготуванні вітаміни в шпинаті практично не втрачаються, тому вживати його можна як в сирому вигляді, так і в складі різних страв.

Червона риба

У червоній рибі міститься багато корисних кислот Омега-3 . Вживати продукт слід в невеликій кількості щодня і краще ввечері. Однаково допустима як слабосолона, так і приготована відварна або тушкована риба. При відсутності бажання або можливості щоденного вживання даної риби - досить буде один-два рази на тиждень влаштовувати собі «рибний» день. Це піде на користь не тільки щитовидній залозі, але і всьому організму.