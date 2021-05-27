Продукти для профілактики онкології

Які шість продуктів харчування, що захищають наш імунітет і допомагають в боротьбі з онкологією? Набагато простіше своєчасно вживати заходів, ніж лікувати відразу серйозну хворобу, повідомляє Healthwaters.

Список корисних продуктів, які допоможуть знизити ризик захворювань.

1. Часник. Він містить сполуки, які захищають від раку, особливо від таких його різновидів, як рак шкіри, товстої кишки і легенів.

2. Броколі. Також звичайна, кольорова і брюссельська капуста. Містять сильні антиоксиданти, які можуть знизити ризик виникнення пухлини грудей і інші види раку. Ймовірно, для шкідливих клітин речовина, що міститься в капусті, изотиоцианат виявляється токсичною. При цьому вона ніяк не впливає на нормальні клітини.

3. Цілісні зерна. Містять різні протиракові з'єднання, в тому числі антиоксиданти, волокна і фітоестрогени. Вживання злаків і цільнозернових продуктів у великих кількостях може знизити ризик розвитку раку товстої кишки.

4. Зелень з темним листям. Багате джерело каротиноїдів. Вони видаляють з організму небезпечні радикали, не дозволяючи тим спровокувати виникнення раку.

5. Виноград (або червоне вино). Містить ресвератрол, який вважається сильним антиоксидантом, здатним запобігти пошкодженню клітин.

6. Цитрусові. Грейпфрути містять монотерпени, які допомагають знизити ризик розвитку раку всіх видів, виводячи канцерогенні речовини з організму. Деякі лабораторні дослідження також показали, що грейпфрути можуть перешкоджати розвитку раку молочної залози. Апельсини й лимони містять лімонен, стимулюючий роботу імунних клітин (наприклад лімфоцитів), які знищують ракові клітини.