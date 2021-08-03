Чоловічі якості, які цінують жінки

Які якості цінують жінки в чоловіках? Чому одні не мають успіху, а інші подобаються слабкій статі вже на рівні інстинктів, повідомляє b17.ru.

Природа подбала, щоб самки вибирали сильних і здорових самців. З розвитком суспільства при виборі супутника жінки стали звертати увагу на внутрішній світ. Так сформувалися дві групи ознак, які цінують жінки: зовнішність і риси характеру.

Поговоримо про характер.

1. Наполегливість

Справедливо буде сказати, що наполегливість важлива не як одиничний епізод, а саме як якість особистості! І тоді вона проявляється у всіх необхідних ситуаціях: коли не дали здачу, коли систематично шумлять сусіди, на роботі з колегами або начальником, з батьками, з дружиною або дівчиною (намагаючись донести щось важливе про себе, про відносини, про дітей) і пр.

2. Рішучість

Та якість, коли чоловік може самостійно і своєчасно прийняти рішення, і наполегливо реалізовувати його. Так, рішення приймати не так легко, як хочеться. На шляху прийняття рішення може зустрічатися багато різних перешкод: страхи, переживання, емоції, відсутність досвіду, боротьба внутрішніх мотивів та ін. Так ось, у рішучої людини боротьба не триває роками і десятиліттями, а займає нетривалий час. Страхи є, але рішуча людина не дозволить їм її зупинити. І будь-який вибір закінчується прийняттям рішення з його негайною реалізацією.

Так, звичайно це складний вибір. Тільки чоловікові важливо вміти приймати навіть складні рішення. До речі, "приймати рішення" - тісно пов'язане з умінням брати на себе відповідальність!

3. Самоповага.

Яка б не була прекрасна дівчина - це не привід втрачати самоповагу. Якщо вона гуляла всю ніч в барі і не брала телефон - це не привід пригощати її гарячою кавою з ранку. Якщо вона обзиває при друзях і принижує тебе, це не привід промовчати. Якщо вона робить щось неприємне для тебе - то це не привід терпіти.

Це привід сказати: "Знаєш, дорога, я тебе кохаю. Але таке ставлення до себе я не прийму!"

Якщо важко себе поважати, то це привід розібратися в причинах такого. І опрацювати це. Інакше велика перспектива страждань і болю. Це якості особистості, які можна в собі плекати. Завжди легко сказати - я такий, мені "пощастило" народитися слабким і т.д. Можна скільки завгодно себе виправдовувати, а можна працювати над собою. Наполегливо, рішуче і з повагою ...