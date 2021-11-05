Смажимо м'ясо смачно і правильно: поради шеф-кухаря

Будь-яку страву потрібно готувати правильного. Насамперед це стосується смаженого на сковороді або запеченого в духовці м'яса. Почнемо з того що м'ясо треба правильно вибирати і підготовлювати, якщо, наприклад, ви чекаєте на гостей, повідомляє Сегодня.

Ну а щоб цим самим гостям, та й вам теж, сподобалися ваші м'ясні страви – треба знати кілька правил і тонкощів. Разом із шеф-кухарем Іваном Булавіним дізнаємося їх.

Перед тим, як смажити, маринуємо. Це додасть м'ясу особливого смаку і ніжності. М'ясо потрібно дістати з упаковки, промити під холодною проточною водою, обсушити паперовим рушником і змастити олією. Додати прянощі (чебрець, розмарин, часник). Залишити на 15-20 хвилин за кімнатної температури. Солимо і перчимо м'ясо перед подачею на стіл.

Найвдаліші спеції для яловичини, свинини, курки

Яловичина: перець, коріандр, ялівець, чилі пудра.

Птиця: паприка, перець, кунжутна олія, тархун, карі.

Свинина: цибуля, часник, зіра, коріандр, мускатний горіх.

Як правильно смажити м'ясо?

Телятина (стейк): правила приготування

М'ясо потрібно дістати з упаковки, промити під холодною проточною водою, обсушити паперовим рушником і змастити олією. Залишити на 15-20 хвилин за кімнатної температури. У сковороді розігріти шматочок вершкового масла до першого димку. Акуратно покласти стейк і обсмажувати його 3-5 хвилин (залежно від бажаного просмаження), перевертаючи кожні 15 секунд. Перекласти стейк на паперовий рушник і дати йому відпочити 5 хвилин. Опісля нарізати, посолити, поперчити і подавати.

Важливо! Якщо шматок м'яса великий, після приготування його треба загорнути у фольгу на 5 хвилин із шматочком масла і гілочкою чебрецю.

Курка (стегно): правила приготування

Куряче стегно очищуємо від кістки і хрящів. Відбиваємо під плівкою з боку м'яса, солимо й перчимо (спеції за бажанням). У сковороді розігріти шматочок масла до першого димку та обсмажуємо стегно з боку шкірки до золотистої скоринки, після перевертаємо і смажимо 2 хвилини. Вливаємо 30 мл бульйону, накриваємо кришкою, вимикаємо вогонь і залишаємо на 5 хвилин.

Свинина: правила приготування

На відміну від яловичини і телятини, м'ясо свинини має бути просмажене до кінця – це дуже важливо. Якщо свинина порізана невеликими шматочками, то не потрібно заповнювати нею всю сковороду. Інакше одні шматочки пересмажиться, інші – навпаки – будуть готовими не до кінця.

Це м'ясо, яке більше за інші види потребує маринування Для цього підходять коренеплоди з агресивними властивостями, наприклад: цибуля, імбир, часник.

Якщо потрібно посмажити свинячі відбивні

Відбивну слід гарненько відбити під плівкою, замаринувати, тут можна використовувати сіль заздалегідь (у маринад). Смажити бажано в щедрій кількості топленого масла до готовності, щоби при розрізанні м'яса не було червоного соку. Свинину потрібно їсти одразу, адже вона дуже швидко сохне.

Як красиво підрум'янити м'ясо?

На середньому вогні розігріти топлене масло, щоби дно сковороди було рівномірно ним покрите. Дочекатися першого димку і смажити до отримання золотистої скоринки.

Якщо плануєте посмажити або приготувати свинячі ребра – їх теж бажано замаринувати в спеціях (чебрець, часник, чорний перець) і олії.

Ступінь підсмажування

Тут теж є свої правила. Напівпросмаженими бувають страви з дичини, баранини, яловичини. Страви з птиці та свинини й інших видів м'яса завжди смажать і тушкують до повної готовності.

Ірина Маслова