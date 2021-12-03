Антибактеріальні ефірні масла: 4 кращих

Хворіти не любить ніхто. Але восени люди надзвичайно сприйнятливі до простудних хвороб і вірусів. Якщо імунна відповідь ослаблена, йому потрібна підтримка для природного захисту організму. Ароматичні масла надають комплексний позитивний ефект для здоров'я, повідомляє Econet.

Запропоновані продукти допоможуть підтримувати здоров'я в будь-який час року.

Пропонуємо "п'ятірку" кращих ароматичних масел для посилення імунної відповіді.

Чайного дерева

Відомо антимікробними властивостями. Масло може губити мікроби та бактерії, атакуючи нас щодня. Корисно розпорошити це аромамасло в радіусі свого робочого столу, біля ліжка.

Його застосовують при початкових симптомах застуди. Досить втирати в область грудної клітини 2-3 краплі продукту в суміші з базовим маслом, і пазухи в лічені хвилини очистяться. Масло чайного дерева є потужним протизастійним і відхаркувальним цілющим продуктом.

Евкаліптове

Стомлюваність і млявість - теж прояви простуди, що починається. Енергія евкаліпта допоможе знайти бадьорість і перемогти ознаки хвороби. Масло евкаліпта можна розпорошувати, щоб зняти набряклість і домогтися відхаркувального результату. Змішуємо кілька крапель продукту з половиною чайн. ложки будь-якого базового масла, наносимо склад на область грудної клітини/ступні ніг і втираємо м'якими рухами. Корисно буде ввести 2 краплі олії в ванну з водою перед процедурою.

Розмаринове

Здолала закладеність носа, головний біль? Масло розмарину позбавить від зазначених неприємних симптомів. Досить крапнути 2-3 кап. на долоню і розтерти обома руками. Тепер накриваємо рот і ніс долонями та намагаємося зробити вдих.

Лимонне

Масло надає яскраву антибактеріальну й противірусну дію, допомагає протистояти простудним захворюванням і вірусам. Його застосовують, крім того, як екологічний засіб для чищення. Змішуємо 10-15 кап. масла лимона з 1 склянки столового оцту та 1 склянки води, заливаємо в пульверизатор. Ми отримали багатофункціональний очищуючий продукт для «гігієни» вдома, який ефективно губить найрізноманітніші віруси. Бонусом буде приємний запах в приміщенні.

Орегановое

Масло орегано також має яскраву протимікробну й антибактеріальну дію, активно знищуючи віруси та захищаючи імунітет. Його застосовують систематично. Змішуємо ефірну олію орегано з базовим продуктом, наносимо на підошви масажуючи їх. Розпилення ореганового аромамасла допоможе зняти неприємні простудні симптоми, а саме - закладеність носа і болісний кашель.

Статті призначені тільки для ознайомлювальних і освітніх цілей і не замінюють професійні медичні консультації, діагностику або лікування. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем з будь-яких питань, які можуть у вас виникнути про стан здоров'я.