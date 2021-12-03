Правдиві факти про рафінованій олії

Вважається, що рослинна олія корисна. Нерафінована олія добре в салаті, а на рафінованому потрібно готувати їжу, повідомляє Ecology.

Вважається, що рафінована олія краще для смаження і приготування кулінарних виробів, в тому числі тому, що таке масло не схильне створювати шкідливі трансжири в процесі температурного впливу.

На нерафінованій олії смажити продукти не варто. В процесі нагрівання воно втрачає корисні властивості і окислюється.

А тепер без емоцій і тільки факти: мова піде про рафінованій олії.

Спосіб виготовлення:

1. Екстракція. Зараз насіння ніхто не віджимає. Сировина заливають екстрагентом-розчинником, наприклад, гексаном. Незважаючи на все випарювання - гексан в маслі залишається.

2. Рафінація. Від чого очищають? Від всіх корисних речовин, заради яких має сенс вирощувати насіння на олію: лецитин, хлорофіл, вітамін Е і мінерали.

3. Очищення. Вплив лужним розчином - їдким натром.

4. Знебарвлення. Діатомової землею. Або водяною парою під вакуумом.

5. Фільтрація. Тут масло втрачає каротин і інші залишки корисних речовин.

6. Дезодорування. Дезодорацію проводять у вакуумі гострою парою. Процес триває 45 хв, температура масла на виході +230 ° С. Демаргарінізація (Поділ рафінованої олії на тверду і рідку фракцію охолодженням).

І ось це розливають по пляшках і називають маслом.