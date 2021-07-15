Зношені долари і євро: як і кому їх можна здати

Українські банки відмовляються приймати у людей зношені та пошкоджені іноземні банкноти, повідомляє Страна.ua.

Нацбанк повідомив про це у внутрішньому документі (№50-0006 / 6961) банкам і підкреслив, що мова йде не про поодинокі випадки, а про "численні скарги". Тому і зажадав від підопічних вжити заходів: перестати відмовляти людям і почати правильно обробляти старі долари і євро.

До речі, в НБУ зробили догану не тільки банкам, але і небанківським фінустановам. Тобто і фінансовим компаніям (з виносними обмінниками) в тому числі: видачею їм ліцензій і регулюванням діяльності з недавніх пір займається Нацбанк, тому може робити зауваження. Регулятор зажадав від фінансистів бездоганного виконання його постанов і положень.

Вони прописують ситуацію зі зношеними та пошкодженими іноземними банкнотами (для інвалюти є спеціальні правила, які відрізняються від гривневих).

Фінустанова зобов'язана зробити три речі, коли особа принесла в банк чи небанківський обмінник закордонну банкноту, щоб здати:

Провести обмін іноземної банкноти на гривню після її перевірки на справжність (у окремих структурах є послуга з обміну однієї іноземної купюри на іншу іноземну), якщо вона не зношена / пошкоджена або не підозріла, тобто не схожа на підробку.

Взяти купюру на інкасо, якщо вона стара / зношена / пошкоджена - тобто відправити у свій банк-кореспондент за кордон і обміняти там. Після чого повернути українцю нову банкноту. За правилами Нацбанку, максимальний термін проведення такої операції - до 24 місяців.

Здати іноземну готівку на дослідження в Нацбанк, якщо вона викликатиме підозри на підробку. Регулятор проведе свою експертизу, за результатами якої можливі два варіанти: якщо валюта справжня - має відбутися обмін, на якому наполягав клієнт, якщо вона виявиться фальшивкою - будуть залучені правоохоронні органи і людині доведеться давати пояснення, де вона її взяла. Підробка буде вилучена без будь-яких компенсацій.

Однак не кожна пошкоджена іноземна купюра може бути автоматично відсіяна банком і прийматися тільки на інкасо. Щоб банки не зловживали своїми правами, НБУ в телеграмі №50-0006 / 6961 чітко перерахував ознаки, за якими фінустанови зобов'язані приймати банкноти, які не є зношеними.

Ознаки ці такі:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) і / або втрата папером жорсткості;

відбитки штампів / печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна; надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожен;

отвори і проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожен.

Цее все вважається незначними ушкодженнями, з якими банки зобов'язані проводити валютообмін.

Нацбанк показав кілька прикладів валютних купюр, які точно віднесуть до старих / зношених і на обмін яких доведеться довго чекати.

Звичайно, люди не люблять здавати банкноти на інкасо з двох причин:

зазвичай ця послуга коштує недешево - 10% номіналу, тобто при здачі 100 доларів або 100 євро людині обміняють на гривню тільки 90, а решта піде на комісії фінансистів;

процедура інкасо може тривати не один місяць: банк забере валюту зараз, а гривню доведеться чекати довгі місяці. Нацбанк вказав максимальний термін - аж до 2 років. Хоча на практиці все може бути швидше.

Треба сказати фінансисти теж не люблять возитися з пошкодженими іноземними банкнотами. Тому між ними і клієнтами і виникають конфлікти, коли людям терміново потрібні гроші. Однак, як чітко заявив Нацбанк у вищезгаданому документі, людям не можуть безпідставно відмовляти в валютообмінних (якщо купюри не фальшиві).

"Безпосередньо вивезенням старої валюти займаються лише кілька банків в Україні. Для них послуга ще якось може бути рентабельною коштом обсягу. Але для тих фінустанов, які не мають прямих кореспондентських відносин з іноземними банками, це вкрай громіздка і часто збиткова процедура. Потрібно якось акумулювати таку готівку, оформити документи, відвезти уповноваженому банку. А потім чекати, коли той виконає свою частину роботи, яка має на увазі фізичний вивіз банкнот в Європу. Особливо складна ситуація з небанківськими обмінниками", - пояснив всі процедурні нюанси радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.

Зі старою/зношеною/пошкодженою гривнею немає таких складнощів, як з іноземною валютою. Адже емітується вона в нашій країні, її зобов'язаний приймати наш Нацбанк. Перевірить готівку на справжність, і, якщо виявиться, що вона не фальшива, - повинен відразу обміняти на новенькі банкноти. А іноземні гроші потрібно возити за кордон, оскільки ми не країна-емітент.

"На практиці процедура інкасо займає від місяця до 2-х за умови, що людина звернулася в банк, який надає послугу безпосередньо. Окреслити термін точніше неможливо, оскільки банк не відвозить банкноти поштучно - спочатку збирається мінімальна партія, а вже потім її літаком переправляють банку кореспондентів, який і приймає остаточне рішення", - пояснив Невмержицький.

Особам, у яких виявилися пошкоджені / зношені іноземні гроші і які не хочуть втрачати на комісії, зазвичай дають одну пораду - дочекатися поїздки за кордон і витратити їх там. На багатьох курортах, наприклад у Туреччині чи Єгипті, простіше ставляться до зношених банкнот, ніж в Україні, і спокійно приймуть їх до оплати.

Ще одна рада - постаратися впихнути зношену валюту в платіжний термінал. Тобто уникнути особистого контакту з касиром. Нещодавно Нацбанк дозволив банкам і небанківським фінустановам проводити обмін готівкової інвалюти на безготівкову гривню. А по ходу з'ясувалося, що деякі банки надавали цю послугу і до того, хоча й не рекламували цього.

Тобто можна вставити готівковий долар у термінал ПриватБанку і зарахувати на свій картковий рахунок гривню. Відбудеться автоматична конвертація за поточним курсом банку. У ПриватБанку неофіційно визнали, що їхні купюроприйомники в платіжних терміналах, які приймають інвалюту, досі не навчилися відрізняти старі долари і євро від нормальних. Тому люди користуються цією можливістю, і банк нічого не може з цим зробити.

"Клієнти не хочуть здавати зношені долари і євро на інкасо і платити за це 10% суми, тому часто пхають старі іноземні банкноти в наші термінали. А ті їх приймають. Переналаштувати купюреприймачі на іншу роботу не вдається. Так що в підсумку проблема перекладається на наші плечі", - визнали в Приватбанку на правах анонімності.

Головне, щоб інвалюта була справжньою, фальшивки термінали будуть повертати. Тому-то людей і закликають завжди перевіряти купюри, що потрапляють їм до рук. До речі, фахівці запевняють, що серед старих грошей нерідко потрапляють підроблені. Їх в Україні стали активніше привозити з-за кордону.