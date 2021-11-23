Цинк для чоловіків: потреба і вплив на організм
Дослідження говорять про те, що бідне цинком харчування знижує рівень тестостерону у чоловіків на 75% протягом 20 тижнів. Оскільки в організмі чоловіка цинк концентрується переважно в простаті, м'язах, печінці та підшлунковій залозі - він безпосередньо впливає на їх роботу. Зокрема, при нестачі цинку страждає імунітет, а також порушується вироблення статевих гормонів, повідомляє Фитсевен.
Вчені нагадують, що цинк входить до складу понад 400 ферментів, а його нестача в раціоні здатна комплексним чином порушувати метаболізм.
Крім цього, цинк (рівно як і магній) необхідний чоловікам для вироблення сперми і ряду гормонів - перш за все, тестостерону, інсуліну та гормону росту. Брак цинку пов'язаний з погіршенням якості сперми та порушеннями діяльності простати.
Особливу важливість вживання денної норми цинку несе для хлопчиків-підлітків - в їхньому випадку дефіцит здатний порушувати процеси росту тіла. Крім іншого, силові тренування і активне сексуальне життя підвищують потреби організму в мінералі.
Добові норми
Рекомендована норма вживання цинку для чоловіків становить 10-15 мг на добу - а сумарно в організмі запасається до 2 г цієї речовини. Оскільки в 50 мл сперми міститься до 10 мг цинку, часті еякуляції підвищують потребу в мінералі. Крім цього, цинк втрачається при порізах і кровотечах.
Симптоми гострого дефіциту - погіршення якості волосся і нігтів, порушення пам'яті, депресія, зниження гостроти зору, дратівливість і стомлюваність. Можливий розвиток алергій, зменшення маси тіла і зниження рівня вироблення інсуліну.
Вплив на тестостерон і потенцію
Строго кажучи, не існує прямого зв'язку між рівнем тестостерону, лібідо і здатністю підтримувати ерекцію. Іншими словами, хоча цинк необхідний чоловікам для вироблення сперми і синтезу статевих гормонів, саме по собі його вживання не підвищує потенцію.
Як підняти тестостерон?
Магній, селен і цинк - ключові мінерали для підтримки здорового рівня тестостерону. При цьому магній - другий за концентрацією мінерал в клітинах організму. Він необхідний для здоров'я серцево-судинної і нервової системи, а так само для роботи м'язів.
Брак магнію в раціоні (за статистикою, лише 30% людей отримує денну норму цього мінералу) веде до зменшення м'язової маси і зниження тестостерону. Вплив дефіциту на організм посилюється після досягнення 40 років - особливо при низькому рівні фізичної активності.
Цинк в продуктах харчування
Цинк - досить поширений мінерал. Найбільше його міститься в морепродуктах, різних насіннях і печінці тварин. Для покриття добової норми досить двох-трьох устриць або шести великих креветок - або 200-300 г яловичої печінки.
Цинк, що міститься в рослинних продуктах, засвоюється гірше. Для покриття денної норми знадобляться 100 г гарбузового насіння або 200-250 насіння соняшнику. Крім цього, цинк є в сочевиці - в цьому випадку необхідна для здоров'я норма має на увазі щоденне вживання 200 г крупи.
Вміст цинку в продуктах:
|продукт
|Вміст цинку на 100 г
|Відсоток від денної норми
|Гарбузове насіння
|10 мг
|90%
|Насіння соняшника
|4-5 мг
|40-45%
|Мигдаль
|3-4 мг
|30-40%
|Яловича печінка
|4 мг
|40%
|Яловиче м'ясо
|3-8 мг
|30-80%
|Куряче м'ясо
|1-4 мг
|10-40%
|Сочевиця
|5 мг
|50%
|Арахіс
|4 мг
|40%
|Соєві боби
|3 мг
|30%
|Твердий сир
|3-4 мг
|30-40%
|Овес
|4 мг
|40%
|Пшениця
|3 мг
|30%
|Бурий рис
|1 мг
|10%
|Паростки бамбука
|1 мг
|10%
|Більшість овочів
|0.3-0.5 мг
|3-4%
|Більшість фруктів
|0.15-0.05 мг
|1%
Цинк - мінерал, важливий для роботи чоловічої статевої системи. Він необхідний для вироблення сперми, а також для синтезу тестостерону та гормону росту. Брак цинку в раціоні пов'язаний з порушенням функцій лібідо - включаючи проблеми з потенцією.