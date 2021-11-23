Цинк для чоловіків: потреба і вплив на організм

Дослідження говорять про те, що бідне цинком харчування знижує рівень тестостерону у чоловіків на 75% протягом 20 тижнів. Оскільки в організмі чоловіка цинк концентрується переважно в простаті, м'язах, печінці та підшлунковій залозі - він безпосередньо впливає на їх роботу. Зокрема, при нестачі цинку страждає імунітет, а також порушується вироблення статевих гормонів, повідомляє Фитсевен.

Вчені нагадують, що цинк входить до складу понад 400 ферментів, а його нестача в раціоні здатна комплексним чином порушувати метаболізм.

Крім цього, цинк (рівно як і магній) необхідний чоловікам для вироблення сперми і ряду гормонів - перш за все, тестостерону, інсуліну та гормону росту. Брак цинку пов'язаний з погіршенням якості сперми та порушеннями діяльності простати.

Особливу важливість вживання денної норми цинку несе для хлопчиків-підлітків - в їхньому випадку дефіцит здатний порушувати процеси росту тіла. Крім іншого, силові тренування і активне сексуальне життя підвищують потреби організму в мінералі.

Добові норми

Рекомендована норма вживання цинку для чоловіків становить 10-15 мг на добу - а сумарно в організмі запасається до 2 г цієї речовини. Оскільки в 50 мл сперми міститься до 10 мг цинку, часті еякуляції підвищують потребу в мінералі. Крім цього, цинк втрачається при порізах і кровотечах.

Симптоми гострого дефіциту - погіршення якості волосся і нігтів, порушення пам'яті, депресія, зниження гостроти зору, дратівливість і стомлюваність. Можливий розвиток алергій, зменшення маси тіла і зниження рівня вироблення інсуліну.

Вплив на тестостерон і потенцію

Строго кажучи, не існує прямого зв'язку між рівнем тестостерону, лібідо і здатністю підтримувати ерекцію. Іншими словами, хоча цинк необхідний чоловікам для вироблення сперми і синтезу статевих гормонів, саме по собі його вживання не підвищує потенцію.

Як підняти тестостерон?

Магній, селен і цинк - ключові мінерали для підтримки здорового рівня тестостерону. При цьому магній - другий за концентрацією мінерал в клітинах організму. Він необхідний для здоров'я серцево-судинної і нервової системи, а так само для роботи м'язів.

Брак магнію в раціоні (за статистикою, лише 30% людей отримує денну норму цього мінералу) веде до зменшення м'язової маси і зниження тестостерону. Вплив дефіциту на організм посилюється після досягнення 40 років - особливо при низькому рівні фізичної активності.

Цинк в продуктах харчування

Цинк - досить поширений мінерал. Найбільше його міститься в морепродуктах, різних насіннях і печінці тварин. Для покриття добової норми досить двох-трьох устриць або шести великих креветок - або 200-300 г яловичої печінки.

Цинк, що міститься в рослинних продуктах, засвоюється гірше. Для покриття денної норми знадобляться 100 г гарбузового насіння або 200-250 насіння соняшнику. Крім цього, цинк є в сочевиці - в цьому випадку необхідна для здоров'я норма має на увазі щоденне вживання 200 г крупи.

Вміст цинку в продуктах:

продукт Вміст цинку на 100 г Відсоток від денної норми Гарбузове насіння 10 мг 90% Насіння соняшника 4-5 мг 40-45% Мигдаль 3-4 мг 30-40% Яловича печінка 4 мг 40% Яловиче м'ясо 3-8 мг 30-80% Куряче м'ясо 1-4 мг 10-40% Сочевиця 5 мг 50% Арахіс 4 мг 40% Соєві боби 3 мг 30% Твердий сир 3-4 мг 30-40% Овес 4 мг 40% Пшениця 3 мг 30% Бурий рис 1 мг 10% Паростки бамбука 1 мг 10% Більшість овочів 0.3-0.5 мг 3-4% Більшість фруктів 0.15-0.05 мг 1%

Цинк - мінерал, важливий для роботи чоловічої статевої системи. Він необхідний для вироблення сперми, а також для синтезу тестостерону та гормону росту. Брак цинку в раціоні пов'язаний з порушенням функцій лібідо - включаючи проблеми з потенцією.