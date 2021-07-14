Магній для здоров'я чоловіків

Магній - це другий за концентрацією мінерал в клітинах організму. Він необхідний для здоров'я серцево-судинної і нервової систем, а так само для роботи м'язів. Магній забезпечує підтримку нормального рівня цукру в крові, впливає на тиск і допомагає виводити холестерин, повідомляє Fitseven.

Як саме магній діє на чоловічий організм (особливо, на рівень тестостерону) і які показання для його застосування? Чи справді цей мінерал допомагає проти стресу, мігрені, судом і випадання волосся?

Важливість магнію для чоловіків

Магній - ключовий мінерал для правильної роботи організму чоловіка. Він оптимізує процеси використання глюкози, активує утворення білків, регулює процеси в центральній нервовій системі і в мозку. Також цей електроліт важливий для вивільнення енергії при фізичних тренуваннях.

Особливу важливість має вплив магнію на рівень тестостерону (фактично він підвищує його біодоступність). Хронічний дефіцит цього мінералу пов'язаний з низьким рівнем статевих гормонів у чоловіків - іншими словами, проблеми з ерекцією можуть бути пов'язані з нестачею магнію в раціоне.

З віком потреба в магнії зростає - точніше кажучи, знижується рівень його засвоєння. При наявності хронічних патологій (включаючи цукровий діабет, серцево-судинні захворювання і алкоголізм) чоловікам необхідно стежити за вживанням достатньої кількості магнію з їжею.

Для чого потрібен магній:

важливий на всіх етапах синтезу білка

регулює функції нервової системи

необхідний для роботи м'язів (включаючи м'язи серця)

сприяє виведенню холестерину

Добові норми

Добова потреба чоловіків у магнії становить 400-450 мг (для жінок цифра нижче - 300 мг). Відзначимо, що норма мінералу підвищується при заняттях спортом - як силовими тренуваннями, так і кардіо. Крім цього, вживання алкоголю прискорює виведення магнію з організму.

Симптоми дефіциту магнію - спазми і судоми в м'язах, підвищений тиск, прискорене серцебиття, головний біль, проблеми зі сном, швидка стомлюваність і схильність до депресій. Важливо і те, що недолік магнію призводить до проблем з виробленням вітаміну Д і може знижувати тестостерон.

Недостатнє вживання мінералу пов'язано з гіпертонією, атеросклерозом, діабетом, інфарктом міокарда та інсультом головного мозку. Іншими словами, магній дійсно здатний допомагати проти безсоння, стресу, судом і інших проявів симптомів дефіциту.

Вплив на організм

Починаючи з 35 років рівень тестостерону у чоловіків (а також здатність тканин засвоювати вільний тестостерон) знижується приблизно на 1-2% в рік. Це зниження, в свою чергу, призводить як до втрати м'язової маси, так і негативно впливає на лібідо і потенцію.

Магній, селен і цинк - найбільш важливі мінерали для підтримки здорового рівня тестостерону у чоловіків. Чим старше стає чоловік, тим сильніше брак цих нутрієнтів впливає на цілий ряд параметрів організму - особливо, при низькому рівні фізичної активності і наявності депрессіі.

Магній і тестостерон

Дослідження говорять про те, що підвищений тиск, цукровий діабет і ряд інших захворювань негативно позначаються на здатності тіла використовувати магній - одночасно з цим збільшуючи потребу в мінералі. По суті, це завдає подвійного удару по здоров'ю.

У свою чергу, брак магнію провокує як порушення роботи м'язів, так і серцево-судинної системи - включаючи статеві органи. З огляду на вплив на рівень тестостерону, хронічний дефіцит магнію може призводити до порушень ерекції (особливо, у чоловіків старшого віку).

Магній в продуктах

Дефіцит магнію в харчуванні - проблема, про яку говорять починаючи з 1950-х років. У 1995 році Всесвітня Організація Охорони здоров'я визнала недолік магнію важливим ризиком для здоров'я чоловіків, озвучивши, що з початку 20 століття вживання мінералу впало більш ніж у два рази - з 500 мг в день до 175-225 мг.

Вважається, що не більше 25% населення щодня отримує необхідну кількість мінералу з повсякденним раціоном. Типова дієта, що містить м'ясо, картоплю і пшеничні продукти (хліб, макарони, випічка) не забезпечує покриття денної норми.

Продуктами, багатими магнієм, перш за все є різні горіхи та насіння, псевдозлаковие культури (включаючи гречку і киноа), бурий рис, а також шоколад і авокадо. Крім цього, магній доступний і у вигляді безрецептурних препаратів.

Магній - ключовий мікроелемент для підтримки оптимального здоров'я організму чоловіки. Наслідки нестачі включають зниження рівня тестостерону - тоді як лише чверть населення отримує денну норму магнію з харчуванням.