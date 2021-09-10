Що потрібно знати про герпес

Згідно зі статистичними даними, практично все населення земної кулі заражене вірусною інфекцією - простий герпес або застуда на губах. Але явні симптоми - у вигляді серозних бульбашок, заповнених прозорою рідиною, бувають не завжди. Чому так трапляється, повідомляє Econet.

У практично здорової людини, захисні сили слабшають прояви захворювання. Але з ослабленням імунітету хвороба починає прогресувати, і виникають явні ознаки герпесу.

Чому знижується протигерпесний імунітет

Ось основні причини:

інфекційні та вірусні захворювання;

часті переохолодження організму;

стресові ситуації;

гормональні порушення (наприклад, при вагітності);

пошкодження захисних властивостей слизових оболонок, що є природним бар'єром для проникнення хвороботворних бактерій.

Завдяки наявності антірецепторов, вірус герпесу проникає в епітеліальні тканини. Він завдає поразки шкірних покривів, руйнує слизову оболонку, вражає центральну нервову систему і вегетативну нервову систему, печінку, тканини судин і клітини крові. Простий герпес може з'єднуватися з генами людини і провокувати виникнення злоякісних новоутворень.

Види герпесу

Усього є кілька видів вірусних збудників герпесу. Їм властива висока життєздатність, швидкість поширення, певні ділянки для появи й скритність.

1. герпевіруси альфа. До нього відносяться віруси простого герпесу 1 і 2 типу, і Варіцелла-Зостер - віруси вітряної віспи та оперізувального лишаю. Найчастіше локалізується в корінцях спинномозкових нервів, гангліях трійчастого нерва. Захворювання супроводжується болями й дискомфортом в хребті, лицьової й шийної зони, в ділянках і органах, куди відходять нервові закінчення.

2. герпевіруси гамма. Включає вірус людини восьмого типу і Епштейна-Барр. Збудник, проникаючи в людини, пошкоджує клітини крові і втручається в процес апоптозу (руйнування серйозно пошкодженої клітини, яке контролюється організмом). Тим самим, гамма герпес завдає серйозної шкоди імунній системі.

3. герпевіруси бета. Вірус бета викликає менші дегенеративні процеси в клітинах і тканинах організму, відрізняється більш тривалим терміном ділення, і довічним виживанням у зараженої людини. Захворювання протікає приховано і безсимптомно в залозах і органах господаря. Збудник може спровокувати дегенеративні порушення в період внутрішньоутробного розвитку плода, в дитячому і дорослому віці. Це найбільш характерно для організму, нездатного частково або повністю здійснити імунний захист. Захворювання протікає мляво, протягом багатьох років.

4. герпевіруси людини 6 і 7, і цитомегаловірус. Ці віруси мають паразитичний характер. Вони проникають в клітини кістковомозкового походження і лімфоцити. Порушують первинну імунну реакцію організму, яка розпізнає чужорідний вірус і усуває його. Небезпечний тим, що при його виникненні організм людини перестає реагувати також і на інші збудники, що допомагає розвитку супутніх захворювань.

5. герпевіруси людини 6А і 6В. У 2012 році, ці збудники були класифіковані, як самостійні види. Герпес 6В може проникати в центральну нервову систему і викликати її поразки, провокувати розвиток енцефаліту, дитячої розеоли (гострого інфекційного дитячого захворювання).

Збудники простого герпесу по-різному реагують на лікувальні заходи, в тому числі і на чутливість до інтерферонів. Деякі піддаються лікуванню, до якого інші роблять стійку опірність.

Основні збудники герпесу

Зараженість вірусами простого герпесу це проблема всього світу. Кілька мільярдів людей є носіями типів 1 і 2 герпесу (орофаціальна і генітальний). Слід знати, що один і той же тип вірусу може локалізуватися на різних ділянках людського тіла. Наприклад, генітальний збудник може викликати висипання в лицьової ділянки, а лабіальний (застуда на губах), вразити слизову оболонку статевих органів.

Є дані, що тільки близько у 4% всіх заражених герпесом на органах репродукції, встановлений правильний діагноз і призначено ефективне лікування. Генітальний вірус представляє загрозу для подальшого здоров'я і життєдіяльності дитини, так як можливо, що до 98% жінок в світі є носіями того чи іншого типу.

Діагностичні методи

Ланцюгова реакція полімерази - це простий і доступний спосіб, в основі якого знаходиться спосіб багаторазового створення копій частини ДНК вірусу і його ідентифікації. Допомагає виявити збудника, навіть при незначній його кількості в крові пацієнта. Для дослідження може використовуватися будь-який біологічний матеріал хворого, зазвичай беруть зіскрібки з уретри, але велика ймовірність забруднення ДНК іншої людини.

Зараз існує спосіб реакції полімерази в режимі реального часу. Дослідження ведеться за допомогою високотехнологічного обладнання. Біоматеріал обробляють спеціальним реагентом, під впливом якого патогени починають флюоресцірувати, що дозволяє швидко їх виявити. Але концентрація їх в крові повинна бути досить високою.

Аналіз імуноферментів - з його допомогою встановлюють наявність збудника не тільки з аналізу зіскрібка з сечового каналу (так як виділення патогена не відбуваються постійно), але і з дослідження крові. Спосіб допомагає встановити не тільки наявність антитіл в крові, але і підрахувати їх концентрацію. За допомогою цього методу встановлюють фазу перебігу захворювання.

Вплив простого герпесу на організм

Збудник впливає погано на захисні сили організму:

пошкоджує лімфоцити, тканинні фагоцити та інші імунні клітини;

пригнічує природну мікрофлору;

перешкоджає ідентифікації патогенів лімфоцитами, знижує їх діяльність в якості основного противірусного захисника;

білкові компоненти вірусу не дають включатися захисту від імунодепресії.

Як лікувати герпес

Важливо! Якщо герпетичні висипання турбують частіше 3-5 разів на рік, обов'язково зверніться до лікаря. Часто вірус просто активується під час зниження імунітету, наприклад, після переохолодження. У такому випадку досить усунути симптоми і підняти рівень захисних сил організму. Але якщо висипання з'являються часто і без видимих причин, медичне обстеження обов'язково.

Найчастіше для боротьби з вірусним герпесом застосовують препарат ацикловір. Його активні компоненти проникають в інфіковані клітини, перешкоджають процесу поділу і розмноження. Ацикловір допомагає імунному апарату боротися зі збудником. Препарат не має негативного впливу на генну структуру самої клітини і не є мутагенів. Але він не завжди ефективний для збудників інших типів герпесу, а на деякі не діє зовсім.

Побічні реакції:

запаморочення і головні болі;

алергія на компоненти;

розлади травного тракту.

Під час лікування суворо забороняється приймати алкогольні напої.

Багато застосовують для усунення висипань, зеленку або йод. Але припікання не допомагають викорінювати причину хвороби, і не впливають на її поширення, але зате викликають опіки й пошкодження слизової оболонки, які дозволять вірусу розповсюджуватися ще швидше. Рекомендується застосовувати антисептик, який не містить спиртової основи. Його слід обережно нанести на осередки висипання тільки ватною паличкою, спочатку - по краях почервоніння, тільки потім місце виразки. Це необхідно, щоб не перенести збудників вірусу на інші ділянки шкіри.

Якщо герпесні висипання часто повторюються, то застосовують комплексну терапію, до складу якої, крім противірусних препаратів, використовують засоби, що стимулюють імунну систему і загальнозміцнювальні ліки.

На ранніх етапах захворювання, добре зарекомендувало себе вітамінотерапія. Вітаміни групи В і С, швидко усувають неприємні прояви. Вітамін Е швидко знімає больовий синдром і прискорює рубцювання і зникнення виразок. Масляний розчин наноситься на ділянці ураження на 15 хвилин. Протягом пів години біль вщухне.

Домашні засоби від проявів герпесу:

щоб зменшити свербіж - слід прикладати лід (тримати близько 10 хвилин), через три години можна повторити;

добре допомагає усунути неприємні симптоми масло лаванди або аптечної ромашки;

червоність швидко видаляє прикладена на кілька хвилин ватка, змочена валокордином.

Харчування при герпесі

Швидше впоратися із захворюванням допоможе правильне харчування. Слід включити в раціон продукти, в яких є підвищений вміст лізину: м'яса, яєць, молочних продуктів, картоплі і паростків пшениці.

Не рекомендуються продукти, що містять аргінін: родзинки, шоколад, арахіс. Крім цього, необхідно дотримуватися правильного кислотно-лужного балансу - в харчуванні повинні бути присутніми, як м'ясні страви з підвищеним вмістом амінокислот, так і фрукти, бобові плоди, що переважно складаються з природних лугів.