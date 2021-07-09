Прості вправи Бубновського для лікування гіпертонії

Гіпертонія займає перше місце серед причин смертності в будь-якому віці. При цьому гіпертонія молодшає, повідомляє Бубновский.

Як не увійти в групу ризику, як попередити або позбавитися від підвищеного артеріального тиску? Як швидко знизити тиск в домашніх умовах без ліків?

Професор, доктор медичних наук, автор методики сучасної кінезітерапії Сергій Бубновський давно виявив зв'язок між фізичними вправами і зниженням артеріального тиску. Вправи ці легко можна виконувати в домашніх умовах регулярно, вранці, вдень і ввечері. Для цього слід лише підійти до лави, до стільця або до стіни. Уважно дивіться відео.