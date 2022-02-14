Незвичайна кава на День святого Валентина

Романтична вечеря і смачна їжа під час святкування Дня всіх закоханих - справа свята. Ну і яке свято без сніданка у ліжко. Безумовно, його хотілося б отримувати не тільки в честь Дня святого Валентина, пише Ірина Маслова, Сегодня.

Пропонуємо ранок почати з кави з шоколадом і зефіром.

Час приготування - 10 хвилин

Інгредієнти:

  • 250 мл кави;
  • 50 мл підігрітих вершків або молока;
  • 2 ст. л. окропу;
  • 25 г чорного шоколаду;
  • цукор і кориця.

Для подачі:

  • маршмеллоу;
  • кондитерська посипання у вигляді сердечок.
Кава з шоколадом і зефіром

Спосіб приготування:

  1. Зварити міцну каву. Залити шоколад киплячою водою, перемішати до отримання гладкої блискучої маси.
  2. Додати шоколадну суміш до кави разом з корицею, цукром і молоком.
  3. Ретельно перемішати і розлити по чашках.
  4. Прикрасити зефірками та цукровими сердечками. Подавати напій гарячим.
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