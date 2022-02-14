Незвичайна кава на День святого Валентина

Романтична вечеря і смачна їжа під час святкування Дня всіх закоханих - справа свята. Ну і яке свято без сніданка у ліжко. Безумовно, його хотілося б отримувати не тільки в честь Дня святого Валентина, пише Ірина Маслова, Сегодня.

Пропонуємо ранок почати з кави з шоколадом і зефіром.

Час приготування - 10 хвилин

Інгредієнти:

250 мл кави;

50 мл підігрітих вершків або молока;

2 ст. л. окропу;

25 г чорного шоколаду;

цукор і кориця.

Для подачі:

маршмеллоу;

кондитерська посипання у вигляді сердечок.

Спосіб приготування: