Незвичайна кава на День святого Валентина
Романтична вечеря і смачна їжа під час святкування Дня всіх закоханих - справа свята. Ну і яке свято без сніданка у ліжко. Безумовно, його хотілося б отримувати не тільки в честь Дня святого Валентина, пише Ірина Маслова, Сегодня.
Пропонуємо ранок почати з кави з шоколадом і зефіром.
Час приготування - 10 хвилин
Інгредієнти:
- 250 мл кави;
- 50 мл підігрітих вершків або молока;
- 2 ст. л. окропу;
- 25 г чорного шоколаду;
- цукор і кориця.
Для подачі:
- маршмеллоу;
- кондитерська посипання у вигляді сердечок.
Спосіб приготування:
- Зварити міцну каву. Залити шоколад киплячою водою, перемішати до отримання гладкої блискучої маси.
- Додати шоколадну суміш до кави разом з корицею, цукром і молоком.
- Ретельно перемішати і розлити по чашках.
- Прикрасити зефірками та цукровими сердечками. Подавати напій гарячим.