У чому користь бурого рису для організму

Бурий рис - це рис коричневого кольору, з якого не була видалена оболонка. Червоний, чорний, фіолетовий і золотий рис - це види цільнозернового бурого рису, але з пігментами різного кольору. Пігменти, що забарвлюють види бурого рису, вдають із себе фітонутрієнти - натуральні антиоксиданти, повідомляє Fitseven.

Оскільки більшість корисних нутрієнтів, вітамінів і мінералів містить саме оболонці, бурий рис вважається більш корисним, ніж звичайний білий. Крім цього, вміст клітковини та рослинних жирів істотно знижує глікемічний індекс цільнозернового рису. І саме з цієї ж причини бурий (зокрема, червоний) рис необхідно довше варити, щоб правильно приготувати.

При варінні чорний рис зазвичай забарвлює і воду, приготувати з нього основну страву, подібну плову, неможливо. Такий рис найчастіше використовується або як окремий гарнір, або як доповнення до морепродуктів. Варто додати, що деякі марки кулінарного чорного рису - це білий рис, забарвлений з використанням чорнила кальмара.

Бурий рис: користь і протипоказання

Білий рис протипоказаний діабетикам і викликає інсулінорезистентність. На противагу цьому, бурий рис має ряд корисних для здоров'я властивостей.

Чим корисний коричневий рис?

Завдяки тому, що рисове зерно зберігає оболонку, воно зберігає клітковину, вітаміни і мінерали. У 100 г сухого бурого рису міститься 35% денної норми марганцю, 25% вітаміну В6, 8% заліза і 2% норми кальцію. Однак, хоча подібний рис відноситься до багатих залізом продуктів, його корисні властивості вельми обмежені. Порція приготованого бурого рису - це 220 ккал, 40 г крохмалю, 3 г клітковини та ще менше фитонутриентів.

Найбільш потужним антиоксидантом, що входять до складу чорного рису, є антоціани. Дані речовини забарвлюють не тільки рис, а й шоколад, виноград і темні ягоди. Саме їм приписують користь червоного вина, а найбільше їх міститься у виноградному соку. В кінцевому підсумку, відварений бурий (включаючи чорний і червоний) рис - це смачний й корисний гарнір.

Користь бурого рису: