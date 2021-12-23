Гіпертонія: дві простих вправи доктора Бубновського

Гіпертонія займає перше місце серед причин смертності в будь-якому віці. При цьому гіпертонія молодшає! Як не увійти в групу ризику, як попередити або позбавитися від підвищеного артеріального тиску? Як швидко знизити тиск в домашніх умовах без ліків, повідомляє Бубновский.

Професор, доктор медичних наук, автор методики сучасної кінезітерапії Сергій Бубновський давно виявив зв'язок між фізичними вправами і зниженням артеріального тиску. Дане відео показує 2 простих вправи, які легко можна виконувати в домашніх умовах.