Лікар розповів, як "згасити" печію

Учора стіл ломився від усіляких страв і напоїв, а сьогодні ви відчуваєте себе вогнедихаючим драконом? Розберімось, що таке печія і як з нею впоратися, повідомляє Stolichki.

Печією називають відчуття дискомфорту і специфічного печіння в верхній частині живота або за грудиною. Воно виникає в результаті кислотного рефлюксу - закидання шлункового соку в стравохід. Інформація, що міститься в ньому соляна кислота подразнює слизову, викликаючи неприємні відчуття, які можуть супроводжуватися кислим присмаком у роті або відрижкою.

Причини печії

Ігнорувати печію можна. Причиною її виникнення може бути порушення моторики органів шлунково-кишкового тракту, занадто чутлива слизова стравоходу, підвищена кислотність шлункового соку і ін. Печія може свідчити про розвиток серйозного захворювання органів травлення, тому, якщо ви відчуваєте постійне або дуже сильне печіння обов'язково зверніться до лікаря.

Профілактика печії

Як і будь-яку іншу проблему, печію простіше запобігти, ніж боротися з нею. Щоб забути про неприємні відчуття, потрібно дотримуватися таких правил:

1. Не переїдати та не їсти на ніч. Так, у свята таку пораду здається неможливим, але якщо печія переслідує вас, то все ж варто спробувати. Найкраще перейти на дробове харчування - 5-6 разів на день невеликими порціями. Останній прийом їжі повинен бути за 2-3 години до сну.

2. Скоротити споживання деяких продуктів. Здоров'я має бути завжди на першому місці! Поява печії провокують солодощі, здоба, деякі сорти чорного хліба, дуже жирні або гострі страви, концентровані бульйони, томати, кислі фрукти, шоколад, морозиво, міцний чай або каву, алкоголь. Дієтологи радять вести щоденник харчування, щоб визначити індивідуальний набір продуктів, що викликають печію.

3. Відмовитися від куріння. Нікотин розслабляє мускулатуру стравоходу, тому у курців більше шансів заробити печію.

4. Не носити тісного одягу. Тугий пояс або ремінь, що здавлює шлунок, може спровокувати викид соляної кислоти в стравохід.

5. Не займатися спортом після їжі. При виконанні деяких вправ на черевну порожнину чиниться сильний тиск. Також до появи печії можуть привести інтенсивні підйоми ніг в положенні лежачи на спині. Щоб уникнути цього, потрібно витримати після їжі не менше 3 годин.

Допомога при печії

Якщо печіння часто турбує вас, то лікар може порадити прийом спеціалізованих препаратів. Найбільш часто рекомендуються ліки наступних груп:

Антациди. Такі ліки містять солі кальцію, магнію, алюмінію, які вступають в реакцію з соляною кислотою і нейтралізують її, повертаючи добре самопочуття.

Альгинати. Ці препарати утворюють на поверхні шлункового соку бар'єр, який не дозволяє кислоті потрапляти в стравохід.

Антисекреторні препарати. Знижують секрецію соляної кислоти в шлунку.

Прокинетики. Ліки цієї групи нормалізують моторику шлунково-кишкового тракту і сприяють просуванню їжі.

Звертаємо увагу, що у препаратів є протипоказання. Всі ліки призначаються лікарем індивідуально!

Для профілактики печії рекомендується вживати вівсяну кашу, кисіль - така їжа обволікає стінки стравоходу, захищаючи їх від кислоти. Також для зменшення кислотності добре допомагають зеленню некислі овочі та трав'яні чаї (настій ромашки, подорожника).