Які натуральні добавки корисні в чаї
На відміну від ароматизованого чаю, в якому часто використовуються ідентичні натуральним ароматизатори, чай з натуральними добавками не тільки смачний, але і корисний, особливо взимку, коли не вистачає вітамінів, повідомляє Росконтроль.
Чай з травами
Обережніше слід бути зі спеціями, коренем імбиру, гвоздикою, звіробоєм, орегано, базиліком, лавандою - вони багаті ефірними маслами, які дратують слизову оболонку шлунка.
Лимон і інші цитрусові
Традиція додавати лимон до чаю давня. На розбитих російських дорогах мандрівників сильно заколисували. Щоб зняти нудоту, в трактирах на станціях їм подавали кислі скибочки лимона до чаю. Звідси пішло це поєднання, яке отримало назву «російський чай». Цитрусові - соковиті фрукти, майже всі вони у вигляді часточок або у вигляді шматочків свіжої або сушеної цедри додадуть чаю приємний смак і аромат. Солодких цитрусових - апельсина, мандарина можна класти побільше, кислих і гірких - бергамота, лимона, лайма, грейпфрута - поменше. Якщо використовуєте цедру цитрусових - можна взяти воду гаряче і настояти чай довше - 5-7 хвилин, якщо свіжі фрукти - 4-6 хвилин.
Берегомет - це цитрус, гібрид цитрона і гіркого апельсина, назву отримав від міста Бергамо в Італії. Чай, ароматизований натуральним маслом бергамоту, краще заварювати свежевскіпяченой, але не киплячою водою. Занадто гаряча вода руйнує ніжні ароматичні речовини бергамота. Молоко не поєднується з чаєм з бергамотом, в якості підсолоджувача підійде тростинний цукор, мед. Мед можна додати в напій, охолоджений до 40 градусів, при більш високій температурі корисні властивості меду зникають.
Що можна ще додати в чай
Зараз можна знайти безліч рецептів чаю з добавками. В чай можна покласти все, що заварюється, що віддає в настій свій смак і аромат. Компанії змагаються у винаході все нових і нових сочетаній. Основне правило приготування: сухі інгредієнти подрібніть до розмірів чаїнок і заваріть одночасно з чаєм. Соковиті інгредієнти кладуть в готовий злегка охолоджений чайний настій - у такому випадку збережуться вітаміни або можна заварити їх також разом з чаем- для більш повного смаку.
Це можуть бути:
- цукати ананаса, манго або папайї,
- шматочки сушеного яблука чи груші,
- сушені ягоди полуниці, малини, чорниці та інші
- гібіскус
- шкірка шипшини
- цілі спеції або шматочки
- цедра цитрусових
- пелюстки і бутони квітів
- лимонна трава та інші трави і т.п.
Чай з ягодами і фруктами
Цілісні сушені ягоди шипшини або сушені шкарлупки можна злегка подрібнити (до четвертинок), заварити гарячою водою і настояти в термосі, або подрібнити й змішати з чорним чаєм і заварити так само. Дуже смачний чай виходить зі свіжою полуницею, ягоди якої можна розчавити у свіжозаварений чорний чай. Взагалі в чай можна покласти практично будь-які лісові або садові, свіжі, морожені або сушені ягоди. Ягоди краще злегка розім'яти, щоб вони віддали сік в настій.Каліна, горобина та інші гіркі ягоди не дуже добре поєднуються з чаєм. А ось яблуко, і свіже і сушене яблуко смачно в чаї, але свіже яблуко потрібно очистити від шкірки та подрібнити.
Чай з добавками - це безмежне поле для експерименту. Тому купуйте в магазині інгредієнти та чай окремо і складати суміші самостійно!