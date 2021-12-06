Які натуральні добавки корисні в чаї

На відміну від ароматизованого чаю, в якому часто використовуються ідентичні натуральним ароматизатори, чай з натуральними добавками не тільки смачний, але і корисний, особливо взимку, коли не вистачає вітамінів, повідомляє Росконтроль.

Чай з травами

Обережніше слід бути зі спеціями, коренем імбиру, гвоздикою, звіробоєм, орегано, базиліком, лавандою - вони багаті ефірними маслами, які дратують слизову оболонку шлунка.

Лимон і інші цитрусові

Традиція додавати лимон до чаю давня. На розбитих російських дорогах мандрівників сильно заколисували. Щоб зняти нудоту, в трактирах на станціях їм подавали кислі скибочки лимона до чаю. Звідси пішло це поєднання, яке отримало назву «російський чай». Цитрусові - соковиті фрукти, майже всі вони у вигляді часточок або у вигляді шматочків свіжої або сушеної цедри додадуть чаю приємний смак і аромат. Солодких цитрусових - апельсина, мандарина можна класти побільше, кислих і гірких - бергамота, лимона, лайма, грейпфрута - поменше. Якщо використовуєте цедру цитрусових - можна взяти воду гаряче і настояти чай довше - 5-7 хвилин, якщо свіжі фрукти - 4-6 хвилин.

Берегомет - це цитрус, гібрид цитрона і гіркого апельсина, назву отримав від міста Бергамо в Італії. Чай, ароматизований натуральним маслом бергамоту, краще заварювати свежевскіпяченой, але не киплячою водою. Занадто гаряча вода руйнує ніжні ароматичні речовини бергамота. Молоко не поєднується з чаєм з бергамотом, в якості підсолоджувача підійде тростинний цукор, мед. Мед можна додати в напій, охолоджений до 40 градусів, при більш високій температурі корисні властивості меду зникають.

Що можна ще додати в чай

Зараз можна знайти безліч рецептів чаю з добавками. В чай можна покласти все, що заварюється, що віддає в настій свій смак і аромат. Компанії змагаються у винаході все нових і нових сочетаній. Основне правило приготування: сухі інгредієнти подрібніть до розмірів чаїнок і заваріть одночасно з чаєм. Соковиті інгредієнти кладуть в готовий злегка охолоджений чайний настій - у такому випадку збережуться вітаміни або можна заварити їх також разом з чаем- для більш повного смаку.

Це можуть бути:

цукати ананаса, манго або папайї,

шматочки сушеного яблука чи груші,

сушені ягоди полуниці, малини, чорниці та інші

гібіскус

шкірка шипшини

цілі спеції або шматочки

цедра цитрусових

пелюстки і бутони квітів

лимонна трава та інші трави і т.п.

Чай з ягодами і фруктами

Цілісні сушені ягоди шипшини або сушені шкарлупки можна злегка подрібнити (до четвертинок), заварити гарячою водою і настояти в термосі, або подрібнити й змішати з чорним чаєм і заварити так само. Дуже смачний чай виходить зі свіжою полуницею, ягоди якої можна розчавити у свіжозаварений чорний чай. Взагалі в чай можна покласти практично будь-які лісові або садові, свіжі, морожені або сушені ягоди. Ягоди краще злегка розім'яти, щоб вони віддали сік в настій.Каліна, горобина та інші гіркі ягоди не дуже добре поєднуються з чаєм. А ось яблуко, і свіже і сушене яблуко смачно в чаї, але свіже яблуко потрібно очистити від шкірки та подрібнити.

Чай з добавками - це безмежне поле для експерименту. Тому купуйте в магазині інгредієнти та чай окремо і складати суміші самостійно!