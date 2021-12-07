Як пережити морозну зиму без депресії

Багато людей ненавидять зиму і з нетерпінням чекають настання теплих днів. Але є способи, які допоможуть пережити холода та навчитися отримувати від зими величезне задоволення! Вибирайте відповідний метод боротьби з нудьгою, і ваш настрій неодмінно покращиться, повідомляє Креатив.

Створіть маленьке літо

Якщо ви не знаєте, як пережити зиму і дочекатися літа, влаштуйте маленьке літо у себе в кімнаті! Вам допоможуть кімнатні рослини, сувеніри, привезені з моря, і будь-які речі, які гріють вашу душу! Влаштовуйтеся зручніше, вмикайте вашу улюблену музику, яка асоціюється з літом, і ви помітите, що вам стало значно простіше сприймати морозну зиму без депресії!

Навчіться чомусь новому

Зима - найкращий час, щоб навчитися чомусь новому. І холоду не повинні ставати перешкодою. Адже вас не тягне на вулицю і ви багато часу проводите у квартирі. До ваших послуг численні майстер-класи та курси в Інтернеті. Вибирайте заняття, яке вам до душі, купуйте необхідні матеріали і починайте вдосконалювати свої навички! Якщо нове хобі захопить вас по-справжньому, ви навіть не помітите, як закінчатся холода. Можливо нові навички допоможуть збільшити ваш дохід або нових друзів.

Зробіть будинок яскравіше, щоб пережити довгу зиму

Психологи вважають, що зиму значно складніше пережити, якщо навколо вас темні, тьмяні фарби. Зробіть ваш будинок яскравіше. Купіть незвичайні пледи і подушки, пофарбуйте стіну в помаранчевий або жовте світло, повісьте фіранки, які асоціюються з літніми фарбами ... Фантазувати можна нескінченно! Головне - щоб інтер'єр радував вас і заряджав бадьорістю.

Створіть дошку бажань

Коли, як не довгими зимовими вечорами, міркувати про своє майбутнє? Спробуйте створити дошку бажань, на якій будуть відображатися ваші цілі і мрії. Повісьте дошку на видному місці вашого будинку, щоб завжди пам'ятати, чого ви хочете домогтися. Дошка буде заряджати вас енергією для нових звершень і ви швидко досягнете бажаного! Таке заняття допоможе налаштуватися на позитивні думки, а й поставити цілі на найближчий рік.

Пограйте в настільні ігри з близькими

Влітку ми проводимо багато часу на повітрі. Взимку ж вважаємо за краще сидіти вдома. Щоб посиденьки стали веселіше, купіть кілька настільних ігор. Це можуть бути прості ігри або складні квести, в яких доведеться гарненько поламати голову. Створюйте відповідну атмосферу і незабаром ви зрозумієте, що просто не можете відірватися від ігрового процесу!

Влаштуйте піжамну вечірку морозним вечором

Зима - чудовий час для затишних піжамних вечірок. Запросіть старих друзів до себе з ночівлею. Чим можна зайнятися? Чим завгодно: вести душевні розмови на кухні, грати в уже згадані вище настільні ігри, співати в караоке (звичайно, намагаючись при цьому не заважати сусідам). Можна подивитися улюблені фільми, влаштувавши ніч жахів або романтичних комедій. Звичайно, не можна забувати про частування. Запропонуйте гостям какао з маршмеллоу та імбирне печиво!

На час поверніться в дитинство!

Немає кращого способу позбавитися від депресії й підняти настрій, ніж побалувати свого внутрішн﻿ю дитину. Забудьте про серйозність і відповідальність хоча б на один вечір! Катайтеся з гірки, зліпите сніговика, купіть собі найсмачніше тістечко, яке знайдеться в найближчій пекарні! Порадуйте себе, подаруйте собі один день без обмежень і спроб здаватися дорослим. І від поганого настрою не залишиться і сліду. Діти вірять в казки. А те, у що ми віримо, обов'язково збувається!

Зима - не час сумувати. Вибирайте заняття до душі та постарайтеся отримати від холодної пори року максимум задоволення!