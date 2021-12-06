Біг взимку на морозі: шкода чи користь

Мало що ще так близько асоціюється зі здоровим способом життя, як регулярна пробіжка. Життєрадісна, сповнена сили і енергії людина на ранковій пробіжці в променях світанку - цей візуальний образ вже навіть став символом життєвого успіху, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Але чи завжди корисна пробіжка? І чи варто бігати в морозну погоду?

Зимове повітря при негативних температурах набуває одну особливість, про яку не всі знають. Морозне повітря - це сухе повітря. А значить, наше тіло не тільки витрачає більше енергії на підтримку тепла, але ще й втрачає багато вологи. І найінтенсивніше навантаження припадає на дихальну систему.

Статистика за станом здоров'я професійних спортсменів, що займаються зимовими видами спорту, часто невтішна. У зрілому віці у багатьох розвиваються хронічні захворювання дихальної системи. В даному відеоролику вас чекає повна інформація про біг взимку на морозі.