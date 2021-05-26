Природні способи запобігти камені в нирках

Профілактика каменів в нирках надзвичайно важлива. Камені формуються з відходів життєдіяльності при дефіциті рідини в організмі. Дотримання таких рекомендацій як достатній об'єм рідини, мінімум натрію і розумне споживання м'яса - основа здоров'я нирок, повідомляє Econet.

Біль, яку викликають камені в нирках, можна порівняти ні з якими фізичними стражданнями. При проходженні сечовивідних шляхів камені викликають пульсуючі хвилі - ниркову кольку, - які виштовхують камінь через протоки.

Стратегії запобігання каменів у нирках

Відкладення в сечі - мікроскопічні кристали - утворюються в результаті надлишку відходів життєдіяльності при нестачі рідини. Ймовірні причини каменів в нирках: зневоднення, ожиріння, операції зі зниження ваги, неправильне харчування (надлишок солоного або солодкого). Як протистояти цьому явищу?

1. Гідратація

Питна вода необхідна для урини. Вона розріджує кислоти в сечі, в іншому випадку через їх високої концентрації формуються камені. Цукровмісні напої (газованої фруктовий сік) створюють оманливе відчуття втамування спраги, але в реальності викликають зневоднення. Таким чином, питна вода - оптимальний варіант запобігти камені в нирках. Потовиділення теж сприяє зневоднення.

2. Зменшити споживання мінералу Na

Харчування з високою концентрацією натрію стимулює утворення каменів в нирках, бо це збільшують обсяг іншого мінералу - кальцію в урине. Певні продукти містять надлишок Na: перероблені продукти, консерви, сир, крекери.

3. Більше рослинного білка

Надлишок тваринного білка (червоне м'ясо, птиця, яйця, морські продукти) сприяє накопиченню сечової кислоти (пуринів). Субпродукти відрізняються максимально високим відсотком пуринів. Тому є сенс замінити частку тваринного білка рослинними варіантами (бобові культури).

4. Сказати "ні" суворій дієті

Багато продуктів, багаті поживними речовинами, містять оксалати (солі щавлевої кислоти). Якщо категорично виключити з раціону оксалати, то ви сформуєте дієту з високим відсотком швидких вуглеводів, бо продукти без оксалатів - це вуглеводи. Мабуть, корисно виключити шпинат і мигдаль (чемпіони по концентрації оксалатів).

5. Не відмовлятися від кальцію

Профілактика каменів в нирках передбачає уникнення кальцію, але його нестача може викликати підвищення концентрації оксалатів, збільшуючи ймовірність появи каменів у нирках.

Якщо ви періодично споживаєте продукти з високою концентрацією оксалатів, корисно комбінувати їх з кальцієм (Са). Кальцій і оксалат мають властивість зв'язуватися в кишечнику, тим самим зменшуючи формування каменів. Наприклад, салат зі шпинату можна присипати сиром. Уникнення зайвої ваги - важлива стратегія проти каменів у нирках.

6. Здоровий вага

Ожиріння збільшує ймовірність формування каменів в нирках. Наприклад, особи з надмірною вагою вживають більше солі і тваринного білка.

7. Підвищити вміст Mg

Магній допомагає знизити ймовірність формування каменів в нирках.