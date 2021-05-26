Невролог розповіла на яких стільцях не можна сидіти

Майже кожна людина протягом життя стикається з болем в спині. У 2% випадків це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. Але більшість нападів болю в попереку стихають протягом декількох днів або тижнів навіть без лікування, повідомляє Сегодня.

Найчастіше болі в спині виникають через тривале перебування в сидячому положенні, неправильній позі і відсутність фізичних навантажень.

Невролог Олена Шутка дала медичні поради, як позбутися болю в спині.

За словами невролога, головною причиною болю в спині зараз дійсно є неправильне сидіння за робочим столом. Тому експерт радить облаштувати своє робоче місце так, щоб вам там було зручно: ноги повинні рівно стояти на підлозі, спина рівна, не можна лягати на стіл або спиратися на одну ручку, не використовуйте напівлежаче положення стільців, у яких можна регулювати спинку.

За словами Олени Шутки, у стільця повинні бути правильно по висоті відрегульовані ручки, а спинка стільця повинна просто підтримувати вашу спину в рівному положенні, а не в лежачому. Наша правильна постава є протидією болю.

Протягом робочого дня намагайтеся кожну годину вставати з-за столу, щоб пройтися трохи, а ще краще – зробити кілька вправ, які спрямовані на розгинання, тому що більшу частину дня ми робимо все в стані згинання.

Щоб не боліла спина, необхідно ще й дотримуватися питного режиму, каже невролог. Оптимально, якщо ви протягом дня випиватимете 1,5-2 літра води. Також правильний сон і харчування здатні допомогти вам уникнути болю в спині.

Ганна Ковпак