Синдромом комп'ютерного зору: як знизити навантаження на очі

Втома очей є справжнім бичем сучасного світу. Швидше за все, і ви проводите чималу частину дня, дивлячись на екрани різних електронних пристроїв - вашого комп'ютера, смартфона, телевізора і так далі. Коли ви дивитеся на екрани практично без перерви, це рано чи пізно призводить до перенапруження очей, повідомляє Клубер.

Але правило 20-20-20 може допомогти вам з цим.

Що ж таке «правило 20-20-20»?

Якщо через свою роботи вам вимушено доводиться багато часу дивитися в екран комп'ютера, то досить імовірно, ваш окуліст вже говорив вам про це правило. Насправді воно дуже просте - на кожні 20 хвилин, проведені за екраном комп'ютера, вам потрібно подивитися на щось, що знаходиться від вас на відстані 20 футів (близько 6 метрів), упродовж 20 секунд.

Як визначити, що якийсь предмет знаходиться на відстані 20 футів від вас?

Якщо під рукою у вас немає рулетки, навряд чи ви зможете точно відміряти 20 футів. Але насправді в цій справі вам зовсім не потрібна гранична точність. Просто сфокусуйте зір на чомусь, розташованому далеко від вас. Наприклад, ви можете підійти до вікна і поглянути на дерево або будинок, розташовані на іншій стороні вулиці.

Якщо ви працюєте в замкнутому просторі, вийдіть на вулицю або в приміщення побільше, щоб ви могли розслабити очі.

Чому саме 20 секунд?

На те, щоб ваші очі повністю розслабилися, потрібно близько 20 секунд. Поки ви даєте очам відпочити і розслабитися, налийте стакан води, щоб заповнити запаси рідини в організмі. Якщо у вашому організмі не буде нестачі води, це благотворно позначиться, в тому числі, і на вашому зорі.

А якщо є можливість заварити і випити кухоль зеленого чаю, це допоможе вам ще більше. У зеленому чаї знаходиться велика кількість антиоксидантів-катехінів, що сприяють посиленню сльозовиділення і кращої мастилі очей, запобігаючи мікротравми і роздратування очного яблука.

Чому вам потрібно нагадувати собі робити це кожні 20 хвилин?

Швидше за все, ви дивитеся на екрани не просто так - коли ви це робите, ви захоплені читанням або роботою. Тому вам варто поставити на телефон або комп'ютер будильник, який буде нагадувати кожні 20 хвилин про те, що вам потрібно зробити перерву.

А що з цього приводу кажуть вчені?

Американська академія офтальмології зазначає, що постійна і тривала робота з екранами цифрових пристроїв зовсім не обов'язково негативно позначається на вашому зорі. Однак воно все ж здатне викликати почуття напруженості в області очей і інші неприємні симптоми.

У звичайних умовах люди моргають приблизно 15 раз за хвилину. Коли ж ми дивимося на комп'ютерний екран або екран смартфона, це число скорочується вдвічі. Це може привести до сухості, роздратованості й втоми очей.

Напруженість очей, викликана екранами електронних пристроїв, має цілком офіційне ім'я. Вона називається «синдромом комп'ютерного зору» (СКЗ). У дослідженні, опублікованому Непальським журналом офтальмології, вчені досліджували вплив тривалого використання комп'ютера на зір студентів університету в Малайзії. З'ясувалося, що майже 90% брали участь в дослідженні 795 студентів починали скаржитися на симптоми СКЗ всього після двох годин безперервного використання комп'ютера.

Однак те ж дослідження довело, що часті перерви, під час яких студенти дивилися на віддалені предмети, істотно послаблювали ці симптоми. Іншими словами, правило 20-20-20 дійсно працює.

Хоча багато лікарів вважають, що правило 20-20-20 є кращою лінією оборони від СКЗ, вчені вказують на те, що будь-яка перерва, зроблену під час монотонної роботи з комп'ютером або іншими електронними пристроями, здатна піти нам на користь. Також вони пояснюють, що діти, як правило, рідше звертають увагу на симптоми СКЗ, ніж дорослі. Саме тому дорослим слід ретельно відміряти і дозувати час, що проводиться дітьми за екранами електронних пристроїв.

Що є основними симптомами перенапруги очей?

Основними симптомами цього стану є відчуття сухості або печіння в області очей, а також, що зудять повіки. Інші симптоми включають:

рясне сльозовиділення;

розмитий зір;

об'єкти, що двояться;

головний біль;

напруженість в шиї, плечах або спині;

чутливість до світла;

проблеми з концентрацією;

«злипаються» очі.

Хоча, швидше за все, подібні симптоми вказують лише на те, що ви перенапружилися при роботі за комп'ютером, якщо вони не проходять після тривалого відпочинку, про них варто повідомити вашого лікаря.

Як ще можна запобігти виникненню СКЗ?

Хочете зменшити вплив комп'ютерних екранів на ваші очі? Тоді намагайтеся під час роботи завжди дотримуватися цих порад.