Чому обличчя старіє під час схуднення: дані вчених

Дослідники з Медичного коледжу Вісконсіну, провівши ряд досліджень, змогли встановити, що зниження ваги в першу чергу відбивається на обличчі людини, роблячи його більш старим. Багато людей, у боротьбі із надмірною вагою, ризикують отримати такий побічний ефект, як "дієтичне обличчя, повідомляє UkrMedia.

Експерти вирішили з'ясувати причину такого наслідку і провели науковий експеримент за участю 19 добровольців, які вирішили скинути зайву вагу. Використавши для своєї роботи дані комп'ютерного томографа, за допомогою якого було проведено КТ голови учасників експерименту, вчені з'ясували закономірність між схудненням і прискоренням старіння обличчя. В учасників експерименту були відзначені поява запалих щік, очей і обвисання підборіддя.

"За нашими даними, жир є підтримуючим каркасом для обличчя. Втрата жирового прошарку в глибокому підшкірному шарі на обличчі, позбавляє підтримки шкіри так само і жиру, розташованого в верхньому шарі шкіри, що супроводжується поглибленням носогубної складки. Втрата жиру в області щік призводить до їх провисання, роблячи їх "запалими". Щелепа злегка опускається, змінюючи чіткість лінії підборіддя. Втрата тонкого жирового прошарку навколо очей робить їх більш бляклими і запалими", — повідомив Аарон Морган, автор проєкту.

За даними вчених, втрата і без того малої кількості жиру у верхній частині обличчя під час схуднення і стає причиною появи зістареного обличчя. Це ж пояснює і зміна обрисів обличчя у людей з віком.

"Поява зморшок та інших вікових змін на обличчі у першу чергу пов'язано з втратою жиру у всіх шарах шкіри, що прискорює старіння обличчя", — додали експерти.

Для того, щоб не допустити, або хоча б уповільнити розвиток таких змін, дослідники рекомендують уникати екстремального схуднення, а так само збагатити свій раціон продуктами, багатими вмістом омега-3 жирними кислотами, фруктами та овочами.