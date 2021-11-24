Як знизити рівень холестерину харчуванням

Коли рівень поганого холестерину підвищений, ми ризикуємо отримати ряд серцево-судинних захворювань. Головна причина накопичення поганого холестерину - неправильне харчування. Для того, щоб відчувати себе нормально і своїми ж руками не псувати своє здоров'я, потрібно знати 5 простих правил, повідомляє Сегодня.

Кілька з них - це відмовитися від трансжирів, яких багато у фастфуді, друге - включити у свій раціон клітковину, яка міститься в багатьох продуктах, і не забувати про фізичні вправи. Нутриціолог Яна Легеза розповіла про все докладно.

Правило №1. Скоротіть кількість цукру

Не пийте газовані напої, солодкий чай. Виключіть рафіновані вуглеводи. Це печиво, тістечка, солодкі пластівці й цукерки. Напередодні Дня святого Валентина це дуже актуально, бо це заведено дарувати солодощі.

Правило №2. Скоротіть кількість трансжирів

Трансжири – найнебезпечніші жири для організму. Адже вони створюються внаслідок промислового процесу введення водню в рослинні олії для надання їм твердості. Дуже багато трансжирів у маргарині, печиві, випічці.

Правило №3. Замініть насичені жири корисними жирами

Споживання великої кількості насичених жирів, які зазвичай містяться в продуктах тваринного походження, може підвищити рівень холестерину, як хорошого, так і поганого. Включіть у свій раціон оливкову олію, горіхи, насіння, авокадо, фрукти й овочі.

Правило №4. Їжте більше клітковини

Ви чули про це багато разів: харчові волокна знижують рівень холестерину. Клітковина безпосередньо знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Отримати клітковину можна з вівсянки, бобів, ячменю, брюссельської капусти, насіння льону, яблук і груш.

Правило №5. Більше фізичних вправ

30 хвилин аеробних вправ або 1 годину спокійного фізичного навантаження тричі на тиждень збільшують частоту серцевих скорочень, здатних знизити рівень поганого холестерину і підвищити корисний рівень холестерину.

Ірина Маслова