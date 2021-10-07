Що відбувається з організмом, якщо часто їсти насіння соняшнику

Насіння — один з найпопулярніших снеків в нашій країні. Пакетик насіння допоможе підтримати бесіду, розважити гостей, супроводить перегляд фільму. Але будь-які ласощі добрі в міру, у тому числі й насіння соняшнику, повідомляє UkrMedia.

Лікарі-дієтологи нагадують про калорійність цих ласощів: в ста грамах насіння міститься понад 600 калорій!

Добровольці з контрольної групи, яка брала участь в експерименті в Лондонській дієтологічній клініці у 2016 році, споживали щодня протягом двох тижнів по 300 грамів насіння, доповнюючи ними раціон в 1 500 калорій. В результаті середня надбавка ваги в цій групі склала за 14 днів 1 200 грамів, враховуючи, що за достатньою руховою активністю випробовуваних ретельно стежили дослідники. Пояснення просте: якщо організм не може використовувати отримані ним калорії, він зберігає їх у вигляді жиру. Потреба в калоріях залежить від декількох факторів, включаючи стать, вік і рівень активності. В середньому це від 1 500 до 2 000 калорій. І тут насіння може завдати неприємного удару за станом всіх систем організму.

Джоді Бреверман в результаті ряду досліджень Американської кардіологічної асоціації розповів, що зловживання насінням (щодня більше 100 грамів) може викликати надлишок натрію в організмі, що тягне, крім зайвої ваги, серцево-судинні захворювання, порушення роботи серця, панкреатит, виразку шлунку та інші серйозні неприємності зі здоров'ям. Насіння також служить джерелом насичених жирних кислот, а їх надлишок, своєю чергою, загрожує привести до стрибка рівня нездорового ліпопротеїну низької щільності або холестерину.

Вчені з Медичного центру Університету Вашингтона прирівнюють пів склянки насіння по калорійності до стограмової плитки шоколаду, а цілий стакан — до великої порції свинячого шашлику. Ще одна загроза для людини таїться в здатності лушпиння насіння соняшнику абсорбувати важкі метали, зокрема кадмій, з ґрунту і повітря, куди ці отруйні речовини потрапляють з повітря, наповненого вихлопними газами і відходами промислових підприємств. Щоденне поповнення такими отрутами всіх систем нашого організму може за пару років підірвати здоров'я навіть фізично міцної людини — в цьому випадку стакан отруєного насіння можна прирівняти до пачки цигарок.

У завзятих любителів насіння неминуче псуються зуби — лушпиння завдає шкоди зубній емалі, якщо ви звикли лузати неочищене насіння. І в результаті ви гарантовано отримаєте карієс. Співаки та артисти, які піклуються про свої голосові зв'язки, не вживають насіння навіть в мінімальних кількостях: вважається, що насіння соняшнику дуже шкодить голосовим зв'язкам. Під сумнів поставлено (але не спростовано остаточно) думку деяких лікарів, що насіння може стати причиною запалення апендикса.

Тим часом багате здоровими жирами і хорошим джерелом клітковини, білка, заліза, вітаміну Е і декількох вітамінів групи В, насіння соняшнику може бути здоровим доповненням до раціону. Насіння соняшнику є багатим джерелом здорових моно — і поліненасичених жирів, які покращують здоров'я серця. Але краще вживати його не частіше двох разів на тиждень і не більше 100-150 грамів.