Як позбутися від набряків

Тіло дорослої людини майже на 55 відсотків складається з води. Але іноді ми помічаємо, що в організмі трохи більше води, ніж хотілося б. Затримка води або набряк - це стан, коли частина тіла набухає через скупчення рідини в тканинах, повідомляє Greatpicture.

Зазвичай нешкідливий, легкий набряк - звичайне явище, яке повинно зникнути само по собі. Але, що якщо рідина затримується надовго, вона розжарюється і доставляє масу неприємностей. А також вона перетворюється в зайву вагу від якої складно позбутися. Але все можна виправити.

Як швидко і природно позбавитися від цього неприємного відчуття, водної ваги й відчути себе краще.

Вправи

Щоденні вправи - один з кращих і найшвидших способів схуднути. Кожен раз, коли ми тренуємося, наше тіло потіє, позбавляючись від зайвої води з тіла, а м'язи починають рости. В одному дослідженні сказано, що середня втрата рідини протягом однієї години вправ складає від 400 мл до 1,8 літра на годину, в залежності від таких факторів, як тепло, одяг інтенсивність навантаження.

Сон

Під час сну ваше тіло виробляє гормони інсулін і лептин, які регулюють споживання їжі. Коли ми не висипаємося, ці гормони виробляються недостатньо, що змушує нас відчувати голод і легше накопичувати жир Коли ми недосипаємо, наші тіла можуть вимагати додаткове паливо, і ми стаємо більш схильними накопичувати зайву вагу.

Управління натрієм

Натрій - один з найбільш поширених електролітів в організмі людини, пов'язаний з утриманням води. У той час як організму необхідний натрій для регулювання рідини, занадто багато натрію може викликати затримку води. Це пов'язано з тим, що організму необхідно підтримувати збалансоване співвідношення натрію і води для правильного функціонування. Отже, він буде утримувати воду, якщо буде вжито занадто багато солі.

Пийте більше води

Як не дивно, вживання більшої кількості води може допомогти вам скинути зайву вагу. Коли ми зневоднені, наше тіло зберігає воду, щоб компенсувати недолік. Вода також покращує функціонування нирок, дозволяючи вимивати надлишок води й натрію з організму.

Спробуйте добавки.

Такі добавки, як вітамін B6 і магній, можуть бути ефективними натуральними засобами від затримки рідини. Ці добавки працюють з нирками, допомагаючи організму вимивати зайву воду і натрій.

Їжте продукти, багаті калієм або водою.

Певні продукти можуть допомогти позбутися небажаного водяного ваги. Продукти з високим вмістом калію, такі як гарбуз, солодка картопля і біла квасоля, можуть посилити сечовипускання і знизити рівень натрію. Огірки, кавун і селера, можуть також збільшити споживання води.

Змініть споживання вуглеводів.

У той час як нашому організму потрібна нормальна кількість вуглеводів для функціонування, занадто велика їх кількість може викликати небажана водна вага. Коли ми їмо вуглеводи, енергія, яку ми не використовуємо відразу, зберігається у вигляді молекул глікогену. В одному грамі глікогену може зберігатися до 3-4 грамів води.

Змініть свій сидячий спосіб життя.

Якщо ви весь день сидите за столом, ви можете набрати водну вагу. Робіть короткі перерви, щоб встати та злегка потягнутися протягом дня, і включіть ходьбу у свій розпорядок дня, щоб вага води не тиснув на вас.