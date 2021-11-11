Навіщо для здоров'я потрібно пити воду з лимоном

Ви коли-небудь думали про те щоб пити лимон з водою? Багато людей дивуються, дізнавшись, що тепла вода з лимоном неймовірно корисна. Отже, що краще, пити теплу воду з лимоном або холодну воду з лимоном, повідомляє Greatpicture.

У будь-якого з цих варіантів є свої переваги, але дослідження показали, що теплий напій - найкращий вибір з двох наявних. Дослідники виявили, що пари гарячої рідини прискорюють рух носового слизу через носові порожнини. Аромат лимонної води на ваших смакових рецепторах також активізує відтік слизу.

Нарешті, краще пити теплу воду замість холодної, тому що тепла рідина змушує рідини рухатися, особливо коли ви боретеся з респіраторною інфекцією. Отже, початок дня з чашки теплої лимонної води здається кращим вибором з двох. Яка найкраща температура для теплого напою? Відповідно до одного з дослідженням, гарячі або теплі напої повинні мати діапазон від 70 до 80 градусів. Хоча деякі дослідники вважають це занадто теплим, рекомендували пити рідини не вище 50-60 градусів.

Ось переваги щоденного вживання теплої води з лимонним соком:

1. Знижує холестерин

Лимони багаті лимонною кислотою, вітаміном С і поліфенолами. Поліфеноли борються з втомою і знижують вміст жиру в крові, званого ліпідами. Один з відомих ліпідів називається холестерином. Високі ліпіди утворюються у Вашій крові, коли Ви їсте багато жирної їжі. Але такі захворювання, як цукровий діабет, гіпотиреоз, алкоголізм, захворювання печінки і стрес також можуть підвищити рівень ліпідів у Вашій крові. Вживаючи теплу лимонну воду, Ви можете знизити рівень холестерину природним шляхом без побічних ефектів. Це одночасно і здоровий, і смачний спосіб почати день, одночасно стаючи здоровішими.

2. Покращує флору кишечника.

Те ж дослідження також показало, що лимонний сік змінює середу кишечника, дозволяючи процвітати корисним кишковим бактеріям. Тепла вода з лимоном сприяє травленню і покращує загальний стан кишечника. Здоровий кишечник означає, що у вас буде менше здуття живота і газів. Коли ваш травний тракт працює належним чином, ви відчуєте себе краще і отримаєте більше енергії.

3. Чи допомагає м'язам і зменшує запалення

Пиття теплої води з лимоном уповільнює скорочення м'язової тканини і допомагає поліпшити руху. Дослідження також показали, що якщо у вас є довічна звичка включати лимонний сік в свій раціон, ви зменшуєте запалення в організмі. Запалення може пошкодити ваші артерії, суглоби і органи.

4. Зменшує вірогідність утворення каменів в нирках

Велика кількість людей, страждає від того що у них є камені в нирках. У чоловіків це відбувається частіше, ніж у жінок. Камені в нирках приносять дуже багато болю, і якщо їх не видалити, вони можуть пошкодити нирки. Дуже важливо підтримувати водний баланс, щоб запобігти утворенню каменів в нирках або, якщо вони у вас вже є, допомогти організму вивести їх з нирок.

Недавні дослідження показали, що вживання соків на основі цитрусових, таких як лимонний сік, перериває утворення каменів в нирках, всього лише півсклянки лимонного соку в день в теплій воді збільшує вміст цитрату в сечі, щоб зменшити утворення каменів в нирках.

5. Допомагає позбутися від застуди

Лимонний сік багатий вітаміном С. Вживання теплого лимонного соку при застуді або інфекції носових пазух зміцнює імунну систему вашого організму, тому ви швидше відчуваєте себе краще. Тепла вода з лимоном також може зменшити закладеність носа, розріджуючи надлишки слизу в носовій порожнині. Ви будете дихати більш природно. Одне дослідження показало, що регулярне вживання додаткового вітаміну С, що міститься в лимонному соку, може скоротити тривалість застуди, зменшити симптоми застуди та запобігти її повторному виникненню.

6. Заспокоює нервову систему

Тепла вода з лимоном - прекрасний спосіб почати свій день. Його заспокійливий цитрусовий аромат бадьорить і заспокоює ваш розум і тіло. Дослідження показали, що запах фруктів юдзу, лимонно-цитрусових, виявлених в Японії, знімає стрес і знижує частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск. Ви відчуваєте себе більш бадьорим, зосередженим.

7. Рятує від запору

Кислота в теплій лимонній воді стимулює вашу травну систему. З віком рівень кислот в кишечнику знижується. Додавання теплою лимонної води в ваш розпорядок дня дає вашому кишечнику додатковий імпульс, необхідний для полегшення загальних проблем з травленням, таких як запор. Лимон також містить клітковину у вигляді пектину, яка також допомагає регулювати роботу травної системи.

8. Зберігає водний баланс

Щоденне вживання теплої води з лимоном допомагає підтримувати водний баланс. В середньому доросла людина повинна випивати близько півтора літра. Вода, соки і фрукти також допомагають уникнути зневоднення. Рідини виводять бактерії з нашого сечового міхура, допомагають серцю і мозку. Гідратація також допоможе вашій м'язовій тканині та шкірі.

9. Допомагає схуднути

Щоденне вживання теплої води з лимоном може стимулювати обмін речовин. Хороший обмін речовин допомагає позбавитися від зайвої ваги. Лимонний сік з низьким вмістом жиру і калорій. Оскільки в ньому немає кофеїну, у вас не буде нервозності, яку можна отримати від занадто великої кількості кави. Пиття теплої води з лимоном протягом усього дня також допоможе вам не їсти багато їжі, тому що ви відчуєте ситість.

10. Покращує дихання

Лимонний сік природним чином вбиває запахи. Після їжі випийте кухоль теплої води з лимоном, щоб поліпшити травлення і позбутися від небажаного запаху з рота. Лимони стимулюють слиновиділення, усуваючи сухість у роті, винуватицю неприємного запаху з рота. Лимонний сік також вбиває бактерії, які можуть рости в роті або на язиці.

Коли ви п'єте лимонну воду на початку дня, ви зміцнюєте своє здоров'я. Спробуйте пити теплу воду з лимоном протягом пари тижнів, і ви здивуєтеся, побачивши поліпшену енергію, покращене травлення і більш м'яку шкіру. Згодом біль в м'язах зменшиться. Лимони виділяють заспокійливий аромат, який гарантовано заспокоїть ваш розум і допоможе вам зберігати спокій. Тепла вода з лимоном може бути секретом для вас, щоб виглядати молодше і відчувати себе краще.