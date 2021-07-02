Ознаки закупорених артерій і як їх почистити

Артерії є основою кровоносної системи, переносять кров від серця до внутрішніх органів, головного мозку людини. Їх стан впливає на показники артеріального тиску і загальне самопочуття. При погіршенні кровотоку тканини перестають отримувати кисень і поживні речовини, розвиваються серйозні захворювання.

Поширена причина ранніх інсультів і інфарктів - артерії, забиті холестеринів або кальцієвими бляшками. Проблема все частіше зустрічається у молодих людей, які неправильно харчуються, ведуть малорухливий спосіб життя. Поліпшити стан судин допомагає раціональна дієта і дотримання рекомендацій лікарів, повідомляє Econet.

Ознаки закоркованих артерій

При деяких захворюваннях або вживанні жирної їжі на стінках кровоносних судин відкладається холестерин. Він поступово перекриває просвіт артерії, знижує інтенсивність кровотоку. При ударі або стрибку артеріального тиску шматочок речовини може відірватися проникнути з кров'ю в серце або спровокувати легеневу емболію.

Лікарі виділили 5 основних причин, які вказують на закорковування артерій і порушення кровотоку:

1. Поява на мочках вух поздовжніх складок. Симптом підказує кардіолога, що холестерин перекриває просвіти артерій, що живлять серце. Воно отримує менше кисню, починає працювати більш інтенсивно, товщають стінки.

2. Паління або тяжкість в литках. Якщо неприємні відчуття починаються після нетривалої ходьби, зверніться за консультацією до флеболога. Так себе проявляє варикозне розширення вен на тлі закорковування стегнових артерій. Судини не справляються з кровотоком, виникають набряки і біль.

3. Колення в литкових м'язах і стопах. Симптом може вказувати на закупорку бляшками периферичних артерій. При відсутності лікування кровопостачання кінцівки поступово зникає, що загрожує ампутацією. У групі ризику люди з захворюваннями серцево-судинної системи, завзяті курці.

4. Біль в попереку. Симптом виникає при порушенні кровотоку хребта. Сидяча робота або травми підсилюють навантаження, призводять до появи болючої грижі.

5. Зниження ерекції у чоловіків. Іноді холестеринові бляшки відкладаються на стінці артерії, яка живить сечостатеву систему. Кровопостачання статевих органів помітно знижується, що негативно позначається на інтимних відносинах.

До можливих ознак закупорки артерій лікарі відносять різке випадання волосся на маківці. Останні дослідження довели, що при порушенні вуглеводного обміну і зниження кровотоку погіршується живлення волосяних фолікулів, припинявся їх зростання. У 20% обстежених пацієнтів були виявлені небезпечні порушення роботи серця.

Чим харчуватися для чистих артерій

Запобігти розвитку атеросклерозу і ускладнень допомагають корисні продукти. Вони містять органічні кислоти і ферменти, що розчиняють холестеринові бляшки. Вітаміни і мікроелементи зміцнюють стінки судин, роблять їх більш еластичними. Вони з легкістю витримують перепади тиску при стресі.

Щоб очистити артерії від накопичень, включіть в раціон такі продукти:

Грейпфрут. Містить цінні пектини, вітамін С і волокна, які виведуть шкідливі токсини, знижує ризик розвитку серцевих захворювань.

Зелений чай. Унікальне поєднання натуральних флавоноїдів захищає клітини від передчасного старіння, підвищує еластичність, нормалізує холестериновий обмін. Пийте корисний напій 2 рази в день, додаючи часточку лимона або трохи тертого кореня імбиру.

Червоні яблука. Містять велику кількість Проантоцианидина - натуральних антиоксидантів, що знижують рівень холестерину. Вживайте по 1 фрукту після сніданку і обіду, щоб зменшити всмоктування шкідливих речовин в кров.

Нут. Баранячий горох містить клітковину і харчові волокна. Вони всмоктують шкідливі токсини і речовини, сприяють очищенню стінок артерій. Готуйте гарніри з бобового продукту, щоб захистити серце від небезпечних ускладнень.

Оливкова олія першого віджиму. Воно лідирує за змістом цінних амінокислот Омега-3 і Омега-6. Речовини захищають судини від ураження бляшками, нормалізують вуглеводний обмін.

Шпинат. Насичує організм корисними вітамінами і мікроелементами, запобігають окисленню холестерину. Це в 2-3 рази знижує ризик налипання на стінки артерій серця.

Помідори. Томати містять натуральний антиоксидант лікопін, який підтримує оптимальний рівень кислотності. Він нормалізує склад крові, відновлює капіляри та правильний кровотік.

Часник. Продукт допомагає тканинам виробляти оксид азоту, знижує підвищений тонус судин. Його фітонциди захищають артерії від скупчення кальцію, прибирають запалення.

Для усунення закупорки артерій знижуйте кількість тваринного білка в щоденному раціоні. Віддавайте перевагу свіжої зелені, овочів, відмовтеся від смаження на користь пароварки і запікання у власному соку. Пийте більше чистої води для підтримки балансу рідини в організмі.

Неправильне харчування все частіше призводить до появи небезпечних захворювань. Закупорка артерій рідко дає симптоми на ранній стадії, тому, як правило, хворий виявляє проблему занадто пізно. Введіть в щоденне меню кілька продуктів для очищення артерій, щоб звести до мінімуму ризик ускладнень.