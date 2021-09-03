Інтуїція: як навчитися себе чути

Знаменитий Стівен Кінг у свій час займався дослідженням для свого нового роману, він зацікавився, скільки людей мають здатність до передбачення. І з'ясував, що зазвичай на літак спізнюється або з якихось причин скасовують квитки від 1 до 3% пасажирів. Але, в тих випадках, коли літак терпів аварію, згодом з'ясовувалося, що ця цифра піднімалася в деяких випадках до 15%, причому багато хто просто не були на посадку, повідомляє Econet.

Великий майстер «жахів» писав, що для нього самого це стало одкровенням, він неодноразово знаходив таких людей, чудесним чином врятувалися від страшної смерті і питав, чому вони не потрапили на свій рейс. В основному, ці люди самі не розуміли, чому так сталося. Просто незадовго до відправлення в аеропорт у одного починалися страшні головні болі, іншому дзвонила стара тітонька і благала вилетіти на наступному літаку, третій бачив страшний сон, а четвертого пробивав найсильніший пронос, і так далі.

Розмова з самим собою

Практичний психолог Езра Щебальский вважає, що наші тіла мають свою унікальну інтуїцію, і часто попереджають про те, що з ними станеться. Інша справа, що тіло мало хто слухає. Це може бути раптовий біль або стиснення в грудях, людина може задихатися, відчувати важкість у ногах, позиви в туалет, просто бажання вибігти на відкриту поверхню або зробити будь-який рух.

У цій потребі провести якусь активність, і полягає відповідь на питання. Люди якимось дією можуть вплинути на ситуацію. Для розвитку інтуїції можна використовувати практику несвідомого. Ви можете закрити очі і спробувати скористатися іншими органами почуттів. Можна вловлювати сигнали за допомогою слуху - уривки фраз, в співі птахів, йти «на запах» або «он, за тією сумочкою». Комусь це здасться безглуздим, але так можна дізнатися відповідь на головне питання, знайти підказку, знайти думка, побачити віщий сон.

У кожному питанні вже укладено відповідь

Важливо не тільки отримувати знаки, а й правильно їх пояснювати. Це дозволить витлумачити сон, знайти правильну відповідь. Велике значення має неясне відчуття: «Якщо вам здається, що справа не чиста, значить, вам не здається». Передбачення НЕ буде опромінювати спалахом, у всякому разі - це рідкість. Інтуїцію називають «Голосом Божим», а він звучить дуже тихо і часто тільки для тих, хто його хоче чути.

Практики для розвитку інтуїції

Є відома мудрість - «щоб наповнити склянку, потрібно перш вилити з неї воду». Щоб змусити інтуїцію працювати, ви повинні досягти стану порожнечі, інакше мудрості нікуди буде текти. Потрібно знайти внутрішню тишу, припинити внутрішній діалог, вимкнути всі джерела зовнішніх сигналів. Ви можете займатися медитацією, гуляти по лісі або пляжу. Потрібно відкрити в собі здатність чути звуки, які ми самі прагнемо заглушити.

Найкращі провідники «Божого голосу» або інтуїції - це маленькі діти. Якщо вас мучить серйозне питання або дилема, найкращим виходом стане запитати відповідь у дитини. Але не «в лоб», а «між іншим» або в ігровій формі. І уважно слухати. Діти є найчистішими проводами, по яких надходить енергія в цей світ, і вони можуть «провести» відповідь на будь-яке питання.

Особливо сильно інтуїція розвинена ще й у жінок. Вони не особливо довіряють своєму розуму, керуються почуттями, серцем і рідко помиляються. Інша справа, що вони часто змушують себе ж і не вірити, вважаючи за краще довіряти чоловікам, але це вже зовсім інша справа. А природа цього знання криється в їх здатності оберігати й виносити плід, без якої не було б і життя на цій планеті.