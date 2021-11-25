Хребет, що осів: причина хвороб і старіння організму

Як хребет впливає на всі органи людського тіла? Чому він деформується і як зберегти здоровий хребет за допомогою простої гімнастики, повідомляє Econet.

З віком в тілі людини відбувається процес старіння: його м'язи стають менш пружними, втрачається гнучкість і еластичність. В організм надходить менше корисних речовин, це призводить до того, що міжхребетні диски і хрящові тканини зношуються. Хребет як би стискається, в результаті чого люди старше 60 років, немов «ростуть вниз», їх ріст зменшується. Однак, Поль Брегг - дієтолог з США, писав, що це відбувається не тільки від старості, а через вживання нездорової «штучної їжі», а багато хто з нас цікавиться спортом тільки як уболівальник.

Здоров'я і хребет

Здоровий хребет - це молодість тіла. Напевно, багато хто з нас приймає як належне той факт, що до вечора ми не такі бадьорі, ніж в ранкові години. Виявляється, втома тут грає зовсім мізерну роль. Справа в тому, що протягом дня наш хребет «просідає». На цей рахунок є навіть дослідження, які доводять, що після нічного сну ми на кілька міліметрів вище. Такий процес «просідання» хребта відбувається кожен день протягом усього життя, тому з віком ми «стоптуємося», тобто наш ріст зменшується.

Мізерно мала кількість людей будує своє життя так, що хребет виконує тільки ті функції, які закладені природою: витримувати силові навантаження, коли ми займаємося спортом: стрибаємо, бігаємо або щось кидаємо. Біч сучасної людини - сидячий спосіб життя: ми сидимо за кермом авто, застряємо в багатогодинних пробках, сидимо за екраном монітора, в кінотеатрі і ресторані. Для нашого хребта згубний такий ритм життя.

Тіло людини унікально, та частина організму, яка менше працює, отримує менше кровопостачання, а разом з цим менше поживних елементів і кисню. Такий «непрацюючий орган», ніби засинає. Щоб витримувати удари і навантаження, міжхребетні диски повинні бути пружними і еластичними, а коли рік за роком вони не отримують належного навантаження, їх еластичність втрачається, вони старіють і стають тонше.

Коли міжхребетні диски стоншуються і втрачають пружність, сусідні хребці здавлюють один одного, посилюється їх тертя. Спинний мозок, який знаходиться всередині хребта, має дуже важливе значення: від нього відходять нервові волокна до всіх органів тіла. Коли відбувається здавлювання хребців, то і з нервовими закінченнями відбувається те ж саме. Саме тому біль виникає в якійсь частині тіла.

Пошкодження сьомого хребця веде до зниження зору, якщо проблеми з хребцями біля основи черепа - можуть мучити головні болі, проблеми в грудному відділі - причина дискомфорту в шлунку і так далі. Ми починаємо обстежуватися, лікувати орган, що турбує нас, не замислюючись про те, що причина цього - проблеми в хребті.

Вправи для витягування хребта

1. Гімнастика для зміцнення верхньої частини хребта: стимулюємо роботу органів зору, органів травлення.

Прийміть положення лежачи на животі, підніміть таз. Потім необхідно вигнути спину. Зробіть упор на кисті рук і пальці ступень, голову опустіть, а таз підійміть вище голови, ноги знаходяться в положенні ширше плечей. Коліна та лікті випрямлені, таз опускаємо. Далі піднімаємо голову і закидаємо її. Таз намагайтеся опускати майже до підлоги, а потім піднімати, вигинаючи спину. Виконуєте цю вправу не поспішаючи, дозволяючи розслабити хребет.

2. Стимуляція відділу хребта, який відповідає за функціонування нирок і печінки. Вихідна позиція, як в попередній вправі. У цьому положенні зробіть поворот тазом вправо, опускаючи правий бік, а потім ті ж дії виконайте лівим боком. Робимо гімнастику не поспішаючи.

3. Допомагає зняти напругу з області таза розслаблення всього хребта.

Сидячи на підлозі, руки випряміть і трохи відведіть назад, обіпріться на них. Зігніть ноги в колінах, піднімайте таз. Зробіть кілька повторень. Робити таку гімнастику потрібно інтенсивно.

4. Вправа для розтягування хребта та опрацювання нервів, що відповідають за роботу травної системи.

Прийміть положення лежачи на спині, витягніть ноги, руки розведіть в сторони. Зігнуті коліна підтягніть до грудей і обхопіть їх руками. Відштовхуйтеся стегнами від грудей, продовжуючи охоплювати їх руками, покачайтеся. При цьому спробуйте торкатися колін підборіддям.

5. Наступна вправа допомагає максимально розтягнути хребет, і стимулює роботу кишечника. Для її виконання вам необхідно поповзати на четвереньках, вигинаючи спину, голову опустіть вниз. У такому положенні пройдіть кілька метрів.

Дуже добре допомагає для розтягування хребта - вис на турніку. Виконуйте всі вправи розумно, починаючи з невеликих навантажень, поступово збільшуючи кількість повторень і тривалість занять. Робити таку зарядку для хребта спочатку потрібно щодня.

Якщо ви відмітили, що стали відчувати себе краще, в подальшому виконувати цей комплекс вправ достатньо двічі в тиждень. Пам'ятайте, що деформування хребта відбувалося протягом багатьох років, тому швидкого ефекту ви не отримаєте. Наберіться терпіння і все вийде.