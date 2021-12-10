Оніміння та поколювання в руках, ногах і пальцях: 12 основних причин

У всіх нас іноді трапляються такі явища: німіють руки або ноги, оніміння пальців рук або ніг. Наприклад, під час сну, коли ми спимо або сидимо в незручному положенні, в якому пережимається нерв, кінцівка втрачає чутливість. Але досить змінити позу, порухатися, і все проходить, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Синдром зап'ястного каналу або тунельний синдром розвивається у водіїв, будівельників, піаністів, але найчастіше у людей, подовгу працюють за комп'ютером. Це пов'язано з напругою кистей рук в зігнутому положенні. Коли людина по кілька годин на день працює з зігнутими кистями, це травмує тканини зап'ястного каналу, і з часом призводить до тунельного синдрому.

Однак бувають випадки, коли пальці, руки або ноги німіють без видимих причин. В даному відео вас чекає повна інформація з яких причин найчастіше німіють руки, ноги або окремі пальці і що з цим робити, коли це не небезпечно, а в яких випадках потрібна термінова медична допомога.