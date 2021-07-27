Яка риба корисна для людини при підвищеному холестерині

Яка риба найкорисніша для людини при підвищеному холестерині, цікавить багатьох людей. Щоб поліпшити самопочуття хворого, йому рекомендують переходити на правильне харчування, яке виключає продукти з високим рівнем калорійності. Рибу, яка є основою такої дієти, можна вживати будь-яку, але є кілька нюансів, інформує Ukr.Media, повідомляє UkrMedia.

У чому полягають корисні властивості риби для людей, які страждають атеросклерозом

Відомо, що через підвищений холестерин в результаті з'являються атеросклеротичні «бляшки», процес утворення яких відомий як атеросклероз. Слід зауважити, що в будь-якій рибі є холестерин, проте в жирних сортах лососевих його менше, на відміну від простих білих морських мешканців, таких як скумбрія. Вживання рибних страв корисне всім людям — і здоровим, і хворим.

Морські мешканці мають більшу цінність, на відміну від прісноводних. Вживати рибні страви при високому холестерині корисно, тому що:

Риба багата білками і амінокислотами. Вона є прекрасною альтернативою промислової курки, корисна цінність якої дуже сумнівна. Риба засвоюється на 95% і перетравлюється набагато швидше, на відміну від м'ясних страв. Завдяки жиру, представленому поліненасиченими жирними кислотами, поліпшується вироблення корисних жирних елементів в печінці, які допомагають очистити кров від поганого холестерину. Якщо вживати рибні страви постійно, то ризик виникнення ішемії знижується. Корисні речовини, включаючи фосфор, йод і бром, допомагають нормалізувати роботу серця і обмінних процесів. Вітаміни, якими багата будь-яка риба, допомагають поліпшити зір, нормалізувати обмінний процес і продовжити життя. У ній також присутній вітамін Е, необхідний для зниження холестерину.

Крім цього, риба багата мінеральними елементами, включаючи калій, фтор, фосфор, магній, а також жирними кислотами омега-3, вітамінами групи D, B. За наявності підвищеного рівня холестерину людина на добу не повинна вживати понад 300 мг їжі з холестерином.

Яка риба є корисною при атеросклерозі

Можна вживати навіть ту рибу, яка містить понад 200 мг холестерину на 100 г. Практично весь жир в рибі складається з корисних жирних кислот, що знижують рівень поганого холестерину і благотворно впливають на ліпідний обмін.

Найкориснішою рибою для людей з атеросклерозом вважають червоні сорти. Найкраще вживати сьомгу, форель, кету і інші види лососевих. Дані морські мешканці значно знижують рівень холестерину в крові.

Вибирати варто охолоджену рибу, оскільки її властивості та смакові характеристики краще, ніж у замороженої. Риба, яка пройшла заморозку, містить дуже багато води. Тому доведеться переплачувати за високою вартістю за непотрібну воду після розморожування риби.

У раціон харчування також можна додати сардини і салаку. Вони мають очищаючи властивості не лише у свіжій, але і консервованій формі. Найбільш бюджетним варіантом при високому холестерині є оселедець. Однак не варто купувати солоні сорти.

Найкраще піддавати будь-яку жирну рибу тепловій обробці в фользі. Завдяки даному способу риба просочиться своїм жиром і по максимуму збереже корисні якості.

Також можна готувати страви з минтая, нежирного палтуса і хека. Дані нежирні види риб відрізняються високою користю для людей з високим рівнем холестерину. Тому можна без страху вживати їх регулярно, проте всьому є міра. Попри всю користь, рибні страви потрібно вживати до 200 гр раз в день і не більше трьох разів на тиждень.