Гречка на гарнір: як смачно зварити

Гречана каша – один з найпопулярніших гарнірів. Але далеко не всі знають, як правильно її варити. Щоб гречка виходила смачною і розсипчастою, потрібно знати кілька правил її приготування, повідомляє Сегодня.

Секрети приготування гречки

Гречану крупу слід добре промити кілька разів.

Зазвичай на 1 склянку гречки потрібно 2 склянки води. Якщо ви не хочете відміряти крупу склянкою, просто насипте її в каструлю і залийте холодною водою на 2 пальці.

Зазвичай час приготування гречаної каші на газовій плиті займає близько 15-20 хвилин. Перетримувати її не рекомендується, оскільки смак каші псується і аромат вивітрюється.

Найкраще, якщо каша, знята з вогню, постоїть під кришкою після готовності ще п'ять хвилин для повного розкриття її смаку. Тільки після цього її можна перемішувати з маслом.

Як варити розсипчасту гречку на воді

Вам знадобляться: 1 склянка гречки, 2 склянки води, сіль.

У каструлю засипати промиту гречану крупу, залити водою і накрити кришкою. Коли вода в каструлі закипить, додати сіль і зменшити вогонь на малий.

Варити приблизно 15-20 хвилин, поки вся вода не всмокчеться в гречку. Наприкінці додати шматочок вершкового масла і перемішати.

Як варити гречку в пароварці

Вам знадобляться: 1 склянка гречаної крупи, 1 склянка води, 1/2 ч. л. солі, 50 г масла.

Гречану крупу перебрати і промити в проточній воді. Скласти гречку в спеціальну чашу для круп (вона зазвичай іде в комплекті до пароварки), влити воду і посолити. Поставити на нижній рівень пароварки.

Встановити таймер на 40 хвилин. Після звукового сигналу відкрити кришку і перевірити готовність каші. Якщо потрібно, варити гречку ще 5-10 хвилин. При необхідності можна долити трохи води. Додати в гречану кашу вершкового масла, перемішати.

Як варити гречку на молоці

Вам знадобляться: 1/2 склянки гречки, 1 склянка води, 1 склянка молока, 1 ч.л. цукру, сіль.

На одну порцію взяти півсклянки гречаної крупи і залити в каструльці склянкою холодної води. Пропорції при варінні гречки: 1 частина крупи до 2 частин води.

Довести до кипіння на інтенсивному вогні, додати сіль і цукор, зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і варити 15 хвилин. Це час, за який вода встигне википіти, а крупа зваритися.

Після закінчення часу зняти кришку, залити стаканом холодного молока, дати закипіти на середньому вогні і вимкнути. Накрити кришкою і дати 5 хвилин настоятися.

Як варити гречку в мультиварці

Вам знадобляться: 300 г гречаної крупи, 600 мл води, сіль, 50 г вершкового масла (за бажанням).

Промити гречану крупу і пересипати її в чашу мультиварки. Залити водою і посолити. Вибрати програму "Каша" або "Крупи" і варити 20-25 хвилин. Наприкінці додати вершкового масла і перемішати.

Як варити зелену гречку

Вам знадобляться: зелена гречка, вода, сіль.

Промити зелену гречку під проточною холодною водою кілька разів. Пересипати в каструлю, залити свіжою водою, яка повинна покривати гречку на 2-3 см.

Додати 0,5 чайної ложки солі на кожну склянку крупи. Поставити каструлю на повільний вогонь і довести до кипіння. Варити 15 хвилин.