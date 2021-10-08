Гречка на гарнір: як смачно зварити
Гречана каша – один з найпопулярніших гарнірів. Але далеко не всі знають, як правильно її варити. Щоб гречка виходила смачною і розсипчастою, потрібно знати кілька правил її приготування, повідомляє Сегодня.
Секрети приготування гречки
- Гречану крупу слід добре промити кілька разів.
- Зазвичай на 1 склянку гречки потрібно 2 склянки води. Якщо ви не хочете відміряти крупу склянкою, просто насипте її в каструлю і залийте холодною водою на 2 пальці.
- Зазвичай час приготування гречаної каші на газовій плиті займає близько 15-20 хвилин. Перетримувати її не рекомендується, оскільки смак каші псується і аромат вивітрюється.
- Найкраще, якщо каша, знята з вогню, постоїть під кришкою після готовності ще п'ять хвилин для повного розкриття її смаку. Тільки після цього її можна перемішувати з маслом.
Як варити розсипчасту гречку на воді
Вам знадобляться: 1 склянка гречки, 2 склянки води, сіль.
У каструлю засипати промиту гречану крупу, залити водою і накрити кришкою. Коли вода в каструлі закипить, додати сіль і зменшити вогонь на малий.
Варити приблизно 15-20 хвилин, поки вся вода не всмокчеться в гречку. Наприкінці додати шматочок вершкового масла і перемішати.
Як варити гречку в пароварці
Вам знадобляться: 1 склянка гречаної крупи, 1 склянка води, 1/2 ч. л. солі, 50 г масла.
Гречану крупу перебрати і промити в проточній воді. Скласти гречку в спеціальну чашу для круп (вона зазвичай іде в комплекті до пароварки), влити воду і посолити. Поставити на нижній рівень пароварки.
Встановити таймер на 40 хвилин. Після звукового сигналу відкрити кришку і перевірити готовність каші. Якщо потрібно, варити гречку ще 5-10 хвилин. При необхідності можна долити трохи води. Додати в гречану кашу вершкового масла, перемішати.
Як варити гречку на молоці
Вам знадобляться: 1/2 склянки гречки, 1 склянка води, 1 склянка молока, 1 ч.л. цукру, сіль.
На одну порцію взяти півсклянки гречаної крупи і залити в каструльці склянкою холодної води. Пропорції при варінні гречки: 1 частина крупи до 2 частин води.
Довести до кипіння на інтенсивному вогні, додати сіль і цукор, зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і варити 15 хвилин. Це час, за який вода встигне википіти, а крупа зваритися.
Після закінчення часу зняти кришку, залити стаканом холодного молока, дати закипіти на середньому вогні і вимкнути. Накрити кришкою і дати 5 хвилин настоятися.
Як варити гречку в мультиварці
Вам знадобляться: 300 г гречаної крупи, 600 мл води, сіль, 50 г вершкового масла (за бажанням).
Промити гречану крупу і пересипати її в чашу мультиварки. Залити водою і посолити. Вибрати програму "Каша" або "Крупи" і варити 20-25 хвилин. Наприкінці додати вершкового масла і перемішати.
Як варити зелену гречку
Вам знадобляться: зелена гречка, вода, сіль.
Промити зелену гречку під проточною холодною водою кілька разів. Пересипати в каструлю, залити свіжою водою, яка повинна покривати гречку на 2-3 см.
Додати 0,5 чайної ложки солі на кожну склянку крупи. Поставити каструлю на повільний вогонь і довести до кипіння. Варити 15 хвилин.