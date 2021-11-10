Чому фахівці не рекомендують давати дітям трав'яні чаї

"Нічого дітей хімією труїти: захворіла дитина — травками лікуєте, у ваших таблетках і аптечних мікстурах — суцільна отрута!". Знайома фраза, чи не так? Тим часом, любительки-травниці навіть не підозрюють: абсолютна більшість трав протипоказана дітям як мінімум до трьох років, повідомляє UkrMedia.

Фахівці радять бути дуже обережними під час використання трав, особливо щодо дітей. За словами вчених, застосування багатьох рослин з лікувальною метою викликає побічний ефект, який не можна не враховувати. Наприклад, м'ята розслабляє гладком'язову мускулатуру, у тому числі і сечового міхура. Діти можуть навіть не зрозуміти, чому раптом вони стали ходити з мокрими штанами. А якщо врахувати, що серед дітей чимало алергіків, то невідомо, як та чи інша травичка відіб'ється на їх стані.

Лікарі-фітотерапевти пояснюють: чашка чаю з ромашкою — це чаювання, а кілька чашок тричі в день — це вже прийом мікстури. Особливо потрібно бути обережними з підлітками. В них йде перебудова гормональної системи, і вплив деяких трав може їм сильно нашкодити. Наприклад, материнка — інша її назва "орегано". У цієї рослини дуже багато корисних властивостей, але в її склад входять речовини, які дітям протипоказані. Частина таких речовин, наприклад, погано позначається на виробленні статевих гормонів зростаючого організму, чому як у хлопчиків, так і у дівчаток репродуктивна функція може опинитися під загрозою. Причому дівчаткам загрожує прискорене статеве дозрівання, а у хлопчиків материнка, навпаки, сильно гальмує цей процес. Навіть полоскання горла з цією травою при застуді допустиме лише з 15 років.

Але це не всі негативні властивості орегано. Спеціалісти з психосоматики стверджують, що застосовувати материнку для лікування дітей можна тільки у вигляді настою для ванни. І то не для всіх. Так, дітям з нічним нетриманням сечі це протипоказано, так як може спровокувати напад енурезу.

Не рекомендують фахівці і вживання чебрецю. Принаймні, до трирічного віку. Річ у тім, що чебрець містить фенольні сполуки, які для дітей зовсім небажані.

Ще одні улюблені ліки знахарок-самоучок — звіробій. До п'яти років про звіробій для дітей не може бути й мови. А після — тільки з дозволу педіатра. Ліки на основі звіробою зовсім не поєднуються з призначеними лікарем антибіотиками, антидепресантами, серцевими засобами. Звіробій просто нейтралізує їх дію. Але і без рецептурних ліків звіробій при тривалому застосуванні здатний завдати серйозної шкоди організму. Його тривалий прийом завдасть шкоди печінці, шлунку і підшлунковій залозі дитини.

В особливій групі ризику діти, чутливі до сонця. Звіробій може розвинути в них фотосенсибілізацію, або надмірну сприйнятливість ультрафіолетових променів. Не варто забувати і про те, що звіробій в своєму складі містить отрути. Зрозуміло, в дуже незначних кількостях, але на стані дітей це може позначитися не найкращим чином.

Корінь солодки — перший засіб від кашлю. Це знають і медики, і мами з бабусями, які при кашлі поспішають дати своїм чадам сироп цієї рослини або цукерки-лакриці, зроблені на основі цього кореня. Він дійсно допомагає, але солодка здатна викликати таке захворювання, як рабдоміоліз, або некроз м'язової тканини (розпад м'язів). Тому ні дітям, ні дорослим його краще не застосовувати взагалі.

Фітотерапевти дають одну і ту ж пораду. Трави — це чудово, але перш ніж лікуватися тією чи іншою рослиною, обов'язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем. Поганого він вам точно не порадить.