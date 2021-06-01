Як розслабити шию і спину в розпал робочого дня

Стрес, багатогодинне сидіння за комп'ютером і носіння важких предметів можуть спровокувати защемлення м'язів і викликати хворобливі відчуття в області шиї, плечей та спини. Розповідаємо, як допомогти собі самостійно в розпал робочого дня, повідомляє ПМ.

Щодня ми стикаємося з безліччю небезпек, що підстерігають спину, плечі й шию. Навіть прихований стрес може привести до розвитку багатьох захворювань, від найпримітивніших затискачів до остеохондрозу і спинної грижі. Основна причина багатьох проблем з хребтом пов'язана зі спазмами м'язів, а в найбільш занедбаному стані це загрожує блокадою міжхребцевих дисків.

Відчуття надмірної напруги в плечах, спині та шиї можуть бути спровоковані незграбним рухом корпусу, сутулістю, тривалим перебуванням у незручній позі, переохолодженням, перенесеною інфекцією і низкою аналогічних причин, що роблять негативний вплив.

Первинна патологія полягає в сильному перенапруженні: міжхребетні диски довгий час можуть перебувати в затиснутому стані, стискаючи нервові закінчення. Відчуття втоми і болю можуть бути різної інтенсивності, в залежності від індивідуальних особливостей організму і ступеня перенапруги.

Найбільш вразливі ділянки - корінці спинного мозку і вегетативні нерви, саме вони найбільш гостро реагують на перенапруження. Спазмовані м'язи перетискають нервові волокна і судини, через що порушується живлення в тканинах, а статична електрика посилюється стресами і навіть незначною застудою. У розпал робочого дня шия і м'язи плечового пояса в першу чергу потребують локального розслаблення. Щоденна розминка і самомасаж здатні позбавити тіло від безлічі серйозних ускладнень, тому рекомендується виділяти хоча б по 5-10 хвилин на регулярні міні-тренування, які допоможуть розслабити спазмовані м'язи.

Для цього скористайтеся наступними рекомендаціями:

1. Дихальна гімнастика - це зручний метод для зняття напруги м'язів спини і плечей навіть на робочому місці. Вдих - напруга, видих - розслаблення, потім виконайте вдих без напруги, а на видиху концентруйтеся на розслабленні конкретної ділянки тіла.

2. Напружте максимально спазмовану область, утримуйте напругу протягом 20-30 секунд, а після розслабте на видиху.

3. Спробуйте пропустити через напружену ділянку спини, шиї або плечей відчуття тілесного розслаблення: займіть максимально комфортну позу і постарайтеся зробити м'язи повністю ватяними.

4. Масаж напружених ділянок тіла обов'язковий: якщо немає того, хто може його зробити, розминайте замкнуті м'язи самостійно. Спробуйте техніку точкових глибоких натискань, вібраційний масаж, масажний ролик. Злегка відтягніть шкіру на проблемній ділянці та розітріть місце максимальної напруги.

5. Спробуйте масаж з кубиком льоду, але за умови, що спинні нерви не були застуджені раніше: іноді застосування холоду загрожує посиленням ситуації. Розтирайте напружену ділянку спини або плечей повільними рухами, рухаючись за годинниковою стрілкою. Дуже важливо переміщати кубик льоду по колу: це посилює циркуляцію крові, завдяки чому клітини швидше насичуються киснем. Дія льоду викликає звуження судин з подальшим різким розширенням, що і призводить до загального розслаблення м'язів.