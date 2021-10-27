Ноги дзеркало печінки - 9 ознак взаємозв'язку

Захворювання печінки дуже підступні. Наприклад, цироз і рак печінки, від яких у світі щорічно помирає 2 мільйони людей, спочатку взагалі ніяк не дають про себе знати, а явні симптоми з'являються тільки на важких стадіях, повідомляє Infoniac.

Можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що по власних ногах можна виявити проблеми з печінкою. Існують симптоми, яким ви можете не надавати значення, але вони можуть бути ознаками хвороби печінки. Наприклад, маленькі коричневі плями або судинні сіточки на ногах. У цьому відео ми розповімо, на що саме слід звернути увагу.

Печінка складається з п'ятисот тисяч окремих печінкових часточок, які можна побачити тільки через мікроскоп. Кожна часточка пронизана артеріями, венами, жовчними протоками, нервами і лімфатичними судинами.